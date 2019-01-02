各行业营运成本增5至10%．商用电费涨‧百货势起价 各行各业目前已纷纷放话，商用电费的调涨，将会普遍使到营运成本增长5至10%，从而使物价水涨船高。

（吉隆坡2日讯）紧随国家能源委员会宣布调涨商用电费后，消费者今年预料将会面对新一轮百货涨价。

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各行各业目前已纷纷放话，商用电费的调涨，将会普遍使到营运成本增长5至10%，从而使物价水涨船高。

苏添来：电费占营运成本10%

大马厂商公会总会长拿督苏添来说，一般来说，如果原材料成本和能源成本增加，物价将同步上涨。

不过，他表示无法估计物价涨幅，因为这取决原材料价格、人力和能源（电力和天燃气）成本和其他监管成本。

他指出，电费普遍占总营运成本的10%，电费的调涨，可能会导致用电量庞大的钢铁业的成本增加10%，而其他行业的成本则普遍增加5至10%。

调涨商用电费时机不对

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他向星洲日报说，在全球需求不稳定及大马国内生产总值放缓的情况下，将商用电费从每千瓦特1.35仙调高至2.55仙，时机不对。

他说，成本效应将推高生产成本，因为能源成本占营运成本的第二高，尤其是对钢铁业、汽油和石化、电子电气和瓷砖等能源密集型行业的影响巨大。

“像钢铁行业将面临生产成本增加1亿5000万令吉，增长约17%，而在国内市场需求疲软的情况下很难转嫁给买家。”

他说，电费调涨对其他行业则会产生螺旋效应，会加速对消费者的通膨影响，因为受影响的企业无从承受所有的电费增长。

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苏添来说，成本推动效应将降低大马出口竞争力，特别是当世界对贸易需求恶化之际。

“我们敦促政府考虑制造业的困境，暂缓调涨，直到全球和国内市场稳定，理应设定两年暂不增加能源成本。”

今年通膨料5至10%

另一方面，苏添来预测，紧随最低薪资调涨、码头手续费调整和货柜抵押金等课题的影响，今年的通膨幅度预料会介于5至10%。

他向星洲日报说，除了房地产因为滞销而价格下滑外，百货预料都会涨价。

江华强：政府应从长计议

大马中小型企业公会总会长拿督江华强也促政府从长计议，因为除了电费，商家面对其他成本如最低基薪调涨、码头手续费和货柜实施抵押金等成本的连串打击。

他说，由于商家无从吸纳所有的成本，因此，固然会牵连到物价，任何的电费调涨，必会转嫁，商家不可能吸收。

他估计明年的通膨率会因此而上涨到3.4%，而电费占总成本的比率约3至6%，不会超过10%。

林素芳：商家各种理由拒降价

在商家纷纷暗示会涨价之际，大马水务与能源研究协会高级经理林素芳则质疑电费成本占总营运成本的比率，并提出物价每次只涨不跌的疑问。

她说，每次电费涨价，商家都会以此为由，调涨收费，但当商家获得电费回扣时，却又推搪说回扣占很小的比率而已，且以其他如运输、原料和人工成本涨为由而拒绝降价。

“我们的物品不管在甚么时候，都是只有涨价，不曾跌价，商家从来都不会吸纳成本，向来都是要多赚。”

她说，当燃料如煤炭和天然气价格下跌时，商家获得回扣，也从不跌价，但一旦电费调涨，商家都会以此为由来调涨物价。

她认为新政府理应建立一套完整的机制来有效地管制物价，让消费者真正受益。

厂商公会：进口商须付货柜押金

与船务公司会商寻双赢

另一方面，针对大马货运代理协会联合总会从今年起，宣布不再为进口商垫付货柜抵押金，交由进口商本身去承担货柜抵押金的问题，苏添来表示，大马厂商公会将会在1月初就此事直接与船务公司进行会商，以期达到一个双赢方案。

“我们将直接和船务公司商讨抵押金的问题，因为据了解，并非所有进口商要垫付，那些信誉良好的可能不需要。”

他认为，一个货柜收取1000令吉的抵押金确实不合理，对于小型企业而言是一大负担，即使是大厂商，每个月几千个货柜，现金流也受影响。

“由于还未直接开会，我不便多言，我们要待开会时，各自提出看法，寻求一个双赢方案，若不能达成协议，才会要求政府介入。”

马来西亚货运代理协会联合总会表示，从明年起，进口商必须自行支付货柜抵押金，货运代理不再垫付，以免数十亿令吉的现金被“锁死”。