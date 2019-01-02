767电眼与警连线．`槟“人脸识别”捉罪犯 槟岛市政厅管辖的767个闭路电视摄像头，增加了“脸部识别功能”，犯罪分子将难以遁形。

槟岛市政厅闭路电视脸部识别功能推介礼，左起为杨顺兴行政议员、达威甘、曹观友、佳日星和槟岛市长拿督尤端祥。（图：星洲日报）

（槟城2日讯）槟岛市政厅管辖的767个闭路电视摄像头，增加了“脸部识别功能”，犯罪分子将难以遁形。

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槟州首席部长曹观友今日为槟岛市政厅闭路电视的脸部识别系统主持推介礼时强调，槟州是国内首个推介此识辨系统的州属，州内未来会装置更多的这类闭路电视。

目前槟岛和威省共有逾900个闭路电视摄像头，可即时协助当局维持治安和管理交通。

确定罪犯位置捉人

此系统与警方连线，电眼一旦拍到与通缉犯匹配的样貌，系统就会启动警示并寻找罪犯的资料，在进一步确定罪犯的位置后，警方就可出动捉人。

曹观友说，槟州目前所拥有的闭路电视规模其实是不够的。

他过去到外国考察，发现外国的大城市都有两三万个闭路电视摄像头。

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因此，他说，槟州所需要的闭路电视摄像头，没有5000，也要3000个。

他希望全国各地的地方政府也能效法槟城装置有脸部识别功能的闭路电视系统，使我国更加安全，虽然地方政府在治安方面没有执法权，却可在这方面协助警方。

佳日星：迈向安全智慧城市

槟州地方政府政府事务委员会主席佳日星说，槟城的闭路电视有了脸部识别功能，显示州政府正朝向2030年槟州宏愿的建设安全智慧城市前进。

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他说，地方政府大量装置更多功能的闭路电视只是一个开始，当局后续还要聘请专人鉴别所拍摄到的犯罪分子脸孔，以便输入执法部门的数据资料库。

他希望槟州能够拥抱智慧型科技，并成为全国各州的楷模。

达威甘：能迅速打击罪案

槟州总警长拿督斯里达威甘说，闭路电视摄像头能够快速有效的协助警方打击犯罪活动。

他说，许多犯罪分子越州犯案，或越州潜逃，但并不是每一个人都有强大的认人能力，这使得闭路电视的脸部识别功能更加重要。

槟州警方目前的通缉犯名单共有2000名通缉犯，其中逾800名已落入警网，他希望通过善用闭路电视的脸部识别功能，把这些危险分子抓拿归案，使槟州更加安全。