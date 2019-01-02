取代600临时援金．即起落实全额就业险 大马社险机构（PERKESO）从1月1日起，实施就业保险系统（全额福利），以取代就业保险计划的临时援助金。

（吉隆坡2日讯）大马社险机构（PERKESO）从1月1日起，实施就业保险系统（全额福利），以取代就业保险计划的临时援助金。

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大马社险机构今日发表文告表示，临时援助金此前以固定600令吉发放给失业员工长达三个月。

文告说，从2018年1月1日至12月28日，就业保险计划（SIP）已接获来自2万3185名失业员工申请临时援助金，迄今为止，大马社险机构已提供1688万令吉的临时福利予确认失业及符合资格的员工。

“2018年12月1日起失业的员工，并已缴纳就业保险计划长达11个月，有资格获得就业保险计划的全面福利，如觅职补贴、提前重新就业津贴及收入检讨津贴。”

失业的就业保险计划缴纳者，及符合资格者可获得全额福利，更多有关就业保险计划的详情可浏览http://www.perkeso.gov.my。

就业保险计划全额福利

●觅职补贴（EMP）

为失去单一收入来源及正在觅职者提供经济补贴。

●收入检讨津贴（EPB）

为那些有数份工作，且至少失去一份但非所有工作者提供经济补贴。

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●培训费用（FL）

提供给大马社险机构服务官员推荐参与技能培训的员工。培训费用将直接支付给负责为参与技能培训不超过6个月的申请者，提供培训的所属公司，最高培训费用为4000令吉。

●培训津贴（EL）

提供给参与培训者的奖励，以鼓励他们参与所有的培训课程。

●提前重新就业津贴（EBSA）

支付给提前返回职场的觅职补贴受益者的奖励。

●重新就业安置计划

在就业服务官员协助下找工作、咨询服务、面试、培训及持续的就业支持。