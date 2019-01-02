马新社首名女CEO‧努莉妮走马上任 55岁的努莉妮是取代去年10月3日服务任期届满的拿督祖基菲里沙烈，她的任期为2年。

努莉妮在马新社职员的交流会上说，马新社必须跟上快速变化的数码和社交媒体格局，与时并进。（图：星洲日报）

（吉隆坡2日讯）马新社51年来首名女性首席执行员努莉妮，今天正式走马上任。

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55岁的努莉妮是取代去年10月3日服务任期届满的拿督祖基菲里沙烈，她的任期为2年。

她今天出席与马新社职员的交流会时说，马新社必须跟上快速变化的数码和社交媒体格局，以与时并进。

努莉妮说，如今资讯几乎触手可及，她的目标是将马新社成为最可靠的资讯来源，同时是国内首选的新闻来源。

努莉妮拥有英国赫尔大学工商管理硕士学位，她在2015年10月起担任公积金局企业事务部主任。她在2000年8月起加入大马证券委员会并服务15年，领导过多个部门包括企业事业部、资本市场发展基金秘书处、资本市场促进单位及伊斯兰资本市场发展项目单位。

努莉妮说，她很荣幸成为马新社首名女首席执行员，并希望可以运用自己的经验为马新社贡献。

通讯及多媒体部长哥宾星于去年12月11日宣布委任努莉妮为马新社总执行长。