土团挑战打昔汝莪大选成绩案．双方14日决定是否撤讼 希盟土团党候选人拿督玛祖基挑战打昔汝莪国会议席全国大选成绩案，双方代律师今日在槟城法庭审阅选举表格14（Borang14）后，将在本月14日进行的案件管理中，说明是否继续诉讼。

莫哈末尤索（左起）、阿兹丽娜和阿兹米抵达法庭时，研究诉讼案文件。（图：星洲日报）

（槟城2日讯）希盟土团党候选人拿督玛祖基挑战打昔汝莪国会议席全国大选成绩案，双方代律师今日在槟城法庭审阅选举表格14（Borang14）后，将在本月14日进行的案件管理中，说明是否继续诉讼。

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早前有媒体报道指今日重新计算打昔汝莪国席的大选选票，但玛祖基的代表律师阿兹丽娜在槟城法庭外澄清，今日只是审阅选举表格14，此诉讼案结果不会在今日出炉。

“律师必须先审阅表格14后，再取得客户的进一步指示，并在本月14日进行的案件管理中向法庭说明客户所作出的决定，即继续或撤销诉讼。”

去年5月全国大选中，玛祖基仅以81张多数票败给当时寻求连任，并在国阵旗帜下竞选的拿督沙布丁。玛祖基因此入禀选举法庭挑战选举成绩，列沙布丁、打昔牛汝莪国席选举官和选举委员会为第1至第3名答辩人，也要求重算689张废票及294张邮寄选票，但此申请于去年9月被选举法庭驳回。

玛祖基接着通过律师上诉至联邦法院，该法院推翻选举法庭的判决，要求选举法庭进行审讯，今日的审阅表格14程序后将决定此诉讼是否继续。表格14是在大选中，记录各候选人在所有投票站获得的票数的文件。

玛祖基也是土团党总秘书及槟州主席，他在大选后以上议员身份受委为外交部副部长。沙布丁则已在去年12月宣布退出国阵巫统成为独立议员。今日现身法庭者有土团党打昔汝莪区部署理主席阿兹米和玛祖基的候选人代表莫哈末尤索。