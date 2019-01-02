G25抨击ISMA倡议．“伊斯兰国带来苦难贫困” 马来显要组织G25今日抨击马来西亚穆斯林连线（ISMA）所倡导的“伊斯兰国”，将引领大马走向为群众带来贫困和苦难的失败国家。

（吉隆坡2日讯）马来显要组织G25今日抨击马来西亚穆斯林连线（ISMA）所倡导的“伊斯兰国”，将引领大马走向为群众带来贫困和苦难的失败国家。

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他们也称，这项倡议肯定受到沙巴人和砂拉越人民的反对，因为如果大马成为伊斯兰国家和马来属邦（NegaraTanah Melayu），东马两州将离开联邦。

该组织是针对新加坡海峡时报去年杪一篇有关“大马穆斯林连线（ISMA）希望政府宣布成为“伊斯兰国”的文章，发表声明。

拒绝宗教专制政权

声明说，伊斯兰国意味专制，即宗教决定国家的法律，伊斯兰学者理事会对国会或内阁要推行的立法拥有最终权力，同时可否决不够伊斯兰化者加入政府。

声明称，ISMA应该确认这样的管理制度是否能让大马成为经济强稳的进步国家，生活水平获得提高，且对国家的未来充满信心。

声明说，ISMA可能会取得100万个签名，但代表多数的主流大马人不会赞同其伊斯兰议程。

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勿让宗教分化宪法

他们说，各族大马人都知道，根据现有的民主制宪，大马有更好的机会发展成为一个团结和成功的国家，而不是以宗教为根基的分化宪法。

“人民知道一些穆斯林国家成为失败国家的原因是他们允许宗教的专制性操纵政治并干涉个人生活。所有这些国家都经济不景气，因为他们的政府体制无效。

“大马在现有的宪法下干得好，独立的领导人，代表三大种族，在马来统治者的同意下创建，是我们新国家的基础。”

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他们指出，1957年的独立宪法具有民主性，具有现代国家的所有条款，尽管马来西亚1963年成立，并对一些条款进行了各种修正，但它的基本特征并没有改变。

声明说，大马人决心保留一如国家创始人所预期那样的宪法。

“人民会支持旨在纠正过去错误的修正案，以使我们成为一个更好的民主国家。我们不会支持将我们从民主制改为专制政权或神权政治的修正案。”