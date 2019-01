G25要求解禁《打破沉默》.内政部需时考虑案展31日

马来显要组织(G25)已正式致函内政部,要求解除国阵政府在执政时,把该组织所出版的书籍《打破沉默:中庸之声——宪政民主中的伊斯兰》(Breaking the Silence:Voices of Moderation—Islam in a Constitutional democracy)列为禁书的指令。