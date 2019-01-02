G25要求解禁《打破沉默》．内政部需时考虑案展31日 马来显要组织（G25）已正式致函内政部，要求解除国阵政府在执政时，把该组织所出版的书籍《打破沉默：中庸之声——宪政民主中的伊斯兰》（Breaking the Silence:Voices of Moderation—Islam in a Constitutional democracy）列为禁书的指令。

（吉隆坡2日讯）马来显要组织（G25）已正式致函内政部，要求解除国阵政府在执政时，把该组织所出版的书籍《打破沉默：中庸之声——宪政民主中的伊斯兰》（Breaking the Silence:Voices of Moderation—Islam in a Constitutional democracy）列为禁书的指令。

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G25的代表律师苏仁德拉披露，高庭原订于今日开庭审理其当事人挑战内政部决定的申请，不过，代表内政部的高级联邦律师苏查娜要求展延聆讯，好让内政部有更多时间考虑是否要解除有关禁令。

他说，法官拿督诺丁哈山今日在内庭会见双方代表律师后，同意把聆讯展延到本月31日。

被视为“危害公共秩序”

他表示，其当事人是于2018年9月致函内政部，要求内政部重新检视和解除禁书令。

高庭是在2018年1月9日同意发出准令给G25，以挑战前副首相兼内长拿督斯里阿末扎希把有关书籍列为禁书的决定。

这本被内政部视为“危害社会及公共秩序”的书籍是于2015年12月5日由巫统元老东姑拉沙里主持推介，并由前首相敦阿都拉撰写序言，当时，G25还赠送了一本给前首相拿督斯里纳吉阅读。

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不过，内政部却于2017年7月27日在宪报上公布把《打破沉默：中庸之声——宪政民主中的伊斯兰》列为禁书。

G25曾致函内政部要求撤销禁书令，不过，内政部拒绝这么做，鉴此，G25于2017年10月入禀高庭，要求高庭撤销内政部所发出的禁书令。

他们强调，有关书籍并没有危害社会及公共秩序，甚至危害公众的利益，内政部在发出禁书令时并没有任何法律上的理据，已违反1984年印刷及出版法令第7（1）条文。