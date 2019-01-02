老千冒充邮局职员警官‧女商人智退电话诈骗 机警女商人智退电话诈骗集团，先后与冒充邮政局职员和警官的老千“纠缠”超过半个小时，最终以“手机电量不足”为由结束通话，得以保住钱财。

郑小姐（中）在新闻发布会上播出她与老千的对话录音；旁为汤木（左）和张天赐。（图：星洲日报）

（吉隆坡2日讯）机警女商人智退电话诈骗集团，先后与冒充邮政局职员和警官的老千“纠缠”超过半个小时，最终以“手机电量不足”为由结束通话，得以保住钱财。

广告

虽然未失分文，这名来自甲洞的华裔女子郑淑蓉（47岁）依然报警，同时也透过马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐召开新闻发布会，以她的经历警惕公众。

她说，她是在前天早上9时许接获一通拨至其住家的来电，一名华裔男子自称是登嘉楼大马邮政公司的职员，假称她的大马卡号码疑遭一名华裔男子盗用，将一个装有一件外套和2张属于她的大马卡邮寄到沙巴。

由于事主不曾邮寄任何包裹，对方献议她报案，并热心地协助她将通话转接到位于登嘉楼大马邮政公司的警局。

她指出，通话首先转接到一名巫裔“女警”，当她告知事情始末后，通话再转接到一名警阶为警曹的华裔警员。

“该名‘警曹’向我索取手机号码，以方便线上报案，并强调会使用登嘉楼州警察总部的电话号码给我拨电。”

她说，为了取信于她，对方还教她如何上网搜寻登嘉楼州警察总部的联络号码，以证明他的说辞。

广告

尽管如此，她说，她随后接获的一组12个号码的手机号码，只有后面9个号码与登嘉楼州警察总部的号码无异，前面3个号码却是“+999”。

询问身旁是否有人

“为免报案程序受到干扰，对方要求我把自己锁在房间；我询问对方既然无人在我身旁，为何要多此一举时，他却称即便在警局录供，也必须在房内进行。”

事主不顾对方的指示，假装已进入房间，对方因没听见关门声，再次强调线上报案不可受到外界干扰而坚持要事主锁门。

广告

除此之外，事主说，对方还“好心”提醒她必须确保手机电量足够，切勿中断通话避免影响报案程序。

无论如何，事主最终以充电器在楼下为由中断通话，并且拒听对方之后多通来电。

用另一台手机录下双方对话

事主说，她曾多次遗失大马卡，最后一次是去年，再加上最近正巧有网购，于是当对方准确念出她的大马卡号码，她险些掉入圈套。

“初时我还半信半疑，但对方随后指示我把自己锁在房间，勿让别人打扰报案程序时，我就确定对方是老千。”

她说，她用另一台手机录下双方的对话，期间也不断提出问题，导致对方也失去耐性露出破绽。

另外，张天赐指出，从对方的口音，相信涉及者是本地老千。

“若事主对老千所言深信不疑，必会掉入对方设下的陷阱，可想而知接下来对方将会要求事主汇款或提供银行户头号码。”

马华投诉部法律顾问汤木律师也提醒民众，根据警方的标准作业程序，录供程序必须是事主与警方面对面进行，并没有线上录供这回事。