放任不管教警方出手了．孩子违驾157父母中罚
2019-01-02 18:01
放任不管教警方出手了．孩子违驾157父母中罚
灵市警方在去年专针对学生展开的“教育行动”（OPS Didik）中，对学生开出523张罚单，也对放任孩子违规驾驶的父母开出157张罚单，以示惩戒。
（雪兰莪．八打灵再也2日讯）灵市警方在去年专针对学生展开的“教育行动”（OPS Didik）中，对学生开出523张罚单，也对放任孩子违规驾驶的父母开出157张罚单，以示惩戒。
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八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监今天配合开学日，到甘榜端姑国小出席重返校园活动后指出，警方于去年在“教育行动”取缔中，共开出523张罚单，同比前年增加了195张罚单。
他说，这些罚单分别为277张无牌驾驶、197张没带头盔及49张没有挂车牌；而无牌驾驶违例者中，有150张罚单是开给年龄小于15岁的驾驶者。
他指出，警方也开出157张罚单给他们的父母，以惩戒父母不应放任孩子在公路上危险驾驶。
扎尼指出，在灵市有28所小学及57所中学，每所学校都会有2名警官负责校园内的安全事宜，这些警员至少每两周必须巡视校园，以确认该校是否需要警方服务。
他说，此外警员也会在校内派发预防罪案的册子，并向校方了解校内的学生罪案问题。
文章来源：星洲日报·2019.01.02
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