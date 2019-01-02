放任不管教警方出手了．孩子违驾157父母中罚 灵市警方在去年专针对学生展开的“教育行动”（OPS Didik）中，对学生开出523张罚单，也对放任孩子违规驾驶的父母开出157张罚单，以示惩戒。

扎尼（左一）派发装有防范罪案册子及校园联系警官的联络方式的小礼袋，给到校园上课的小学生们。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）灵市警方在去年专针对学生展开的“教育行动”（OPS Didik）中，对学生开出523张罚单，也对放任孩子违规驾驶的父母开出157张罚单，以示惩戒。

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八打灵再也警区主任莫哈末扎尼助理总监今天配合开学日，到甘榜端姑国小出席重返校园活动后指出，警方于去年在“教育行动”取缔中，共开出523张罚单，同比前年增加了195张罚单。

他说，这些罚单分别为277张无牌驾驶、197张没带头盔及49张没有挂车牌；而无牌驾驶违例者中，有150张罚单是开给年龄小于15岁的驾驶者。

他指出，警方也开出157张罚单给他们的父母，以惩戒父母不应放任孩子在公路上危险驾驶。

扎尼指出，在灵市有28所小学及57所中学，每所学校都会有2名警官负责校园内的安全事宜，这些警员至少每两周必须巡视校园，以确认该校是否需要警方服务。

他说，此外警员也会在校内派发预防罪案的册子，并向校方了解校内的学生罪案问题。

