华小喜迎3胞胎‧老师学分辨很辛苦 双溪吉流华小今年迎来3名同年同月同日，相差几分钟出生的3胞胎姐妹，为学校增添佳话。这3胞胎姐妹是卢彦菲、卢彦妤和卢彦卉。

左起卢彦妤、彦卉和彦菲踏入校园，开心读书。（图：星洲日报）

（彭亨‧劳勿2日讯）在家里我们一起玩耍，幼稚园我们一起接受启蒙教育；今天踏入小学一年级，我们3胞胎姐妹还是要一起读书，一起度过快乐的学习生涯！

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双溪吉流华小今年迎来3名同年同月同日，相差几分钟出生的3胞胎姐妹，为学校增添佳话。这3胞胎姐妹是卢彦菲、卢彦妤和卢彦卉。

与大姐同校并称“四千金”

她们今早与就读二年级的姐姐在父母亲的载送下到学校上课，与同班另外24名同学展开了多姿多彩的6年小学生涯。

卢彦菲、彦妤和彦卉3姐妹今早面对《星洲日报》记者时，很是开心，表示3姐妹能够到学校上课，心情是兴奋。她们说，姐姐也是在学校读书，4姐妹可以常在一起，所以不会感到害怕，希望在学校是快乐的。

卢彦菲、彦妤和彦卉3姐妹是双溪吉流卢建成和黎香君的第二、三和四女儿。她们还有姐姐卢玟静和一位3个月大的弟弟。

由于姐妹4人在学校上课，她们也被校方冠以四千金雅称。

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校长何淑仪说，踏入杏坛28年，她第一次看到3胞胎一起到学校求学。她说，3姐妹还有一个姐姐在学校就读，可以互相照应。

“她们今早在父母亲的载送之下到学校，3姐妹很乖巧，老师比较辛苦的是如何分辨她们3人。”

卢彦妤（前排左六起）、彦卉和彦菲与同班同学们开心读书。后排左一陈伊恋老师，右是何淑仪。

黎香君：努力栽培孩子

母亲黎香君开心看到3胞女儿入学，希望她们认真学习，日后一起成为成功人士。

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“她们出生时，家里开销很大，如今一起入学，加上姐姐卢玟静，开学费用也是一笔钱，无论如何，我和丈夫都会努力栽培她们。”

她说，3胞胎女儿都很好动，也希望踏入求学生涯的他们能够和同学打成一片，今后6年在双溪吉流华小一起学习，一起成长！