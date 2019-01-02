黄东海：也有贫富差距．华人不要拐杖要公平 马来西亚晋江社团联合会会长拿督黄东海指出，华人其实也有贫富差距的情况，可是华人不需要扶助政策和“拐杖”，只希望被公平对待，更不希望政府继续实施种族政策。

黄东海（右三起）联合沈墨志、黄家泉和霹雳怡保晋江会馆署理会长许圣杰在霹雳怡保晋江会馆庆祝创会39周年纪念联欢晚宴上进行切蛋糕仪式。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保2日讯）马来西亚晋江社团联合会会长拿督黄东海指出，华人其实也有贫富差距的情况，可是华人不需要扶助政策和“拐杖”，只希望被公平对待，更不希望政府继续实施种族政策。

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他说，遗憾的是，新的种族政策，甚至新的巫统也可能会再出现，这是令人很失望的。他恳切希望政府能够公平施政，专注发展经济。

“国内95%的华人有份改朝换代，除了支持新政府，也必须负起监督政府的责任，换政府是要国家变得更好，除了要远离贪污，也希望一党独大的情况不再出现。”

他昨晚出席霹雳怡保晋江会馆庆祝创会39周年纪念联欢晚宴在致辞时指出，很多政治领袖还忙于内斗和设法推出新的土著政策，似乎忘记了初衷，没有把人民利益放在第一位。

应以国家利益为考量

黄东海表示，掌权者应该以国家的利益为考量，停止无谓的内斗和权争，注重于发展国家经济，广招外资、扩大棕油市场和吸引外国游客是目前当务之急的工作，不停指责前朝政府是解决不了问题的。

他说，人民目前最担心的就是国家的经济，尤其如今石油和棕油价格滑落，外资持续撤退，马币下滑，更有人形容，这可能是马来西亚有史以来最糟的经济状况，可是执政局似乎没有拟出全面的发展经济政策。

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他希望政府探讨一些大型计划是否应该重启，以便增加就业机会，刺激经济成长，这是人民所期待的，改善与中国的关系，相信也会为经济带来正面的影响。

出席活动者包括霹雳怡保晋江会馆会长沈墨志及会务顾问拿督斯里黄家泉等。