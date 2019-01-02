教育总监：负责一至三年级学生‧评估学生教师有经验 他说，家长无需担心政府在废除一至三年级考试后，所落实的评估制。

（吉隆坡2日讯）教育总监拿督阿敏瑟宁指出，负责对一至三年级学生进行评估的教师，具备写报告和评估学生的经验和技能。

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他说，家长无需担心政府在废除一至三年级考试后，所落实的评估制。

“我保证，尤其是负责评估的教师，已准备好采纳这项21世纪的教学方式，也就是通过寓教于乐、创意思维、分组学习、培养合作及沟通技能的方式，着重在集中教学。

他今日巡视敦依斯迈花园国小一校，并与学生亲切互动后受询时说：“教师已经习惯通过2011年推出的校本评估（PBS）做报告，当没有考试，就会有持续性的报告格式，以对学生进行评估。”

师训讲师派赴学生拥挤学校

另外，针对一间教室有超过40名学生的问题，阿敏指出，州教育局将利用来自师训学院的讲师专才，协助面对此问题的学校和教师。

他说，教室拥挤的情况，尤其是一年级，教育部将严正看待此事。

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“我们已经采取一些方式，包括将动员师训学院的讲师，以协助面对这个问题的学校和教师。截至目前，确实是已有讲师去到学校，但这一次，我们要求多加专注在一年级教师。

“这是为确保优化教学，尽管负责教一年级学生的教师基本上都有足够的经验。”

他说，在2017年，全国有1万7000班的一年级，其中的780班或4.6%拥有超过40名学生。

“照此看来，上述数目并不大，但我们不要等到它影响学生们的学习。与此同时，我们将把县教育署打造成支援体制，以探讨如何更有效的管理班级。”

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阿敏指出，大多数面对上述问题的学校是位于人口密集区，并不是家长选择学校所致。

“校地受到相当的限制，也是导致班级学生拥挤的其中一个原因，面对这类问题的州属是雪兰莪和吉隆坡。”