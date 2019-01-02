郑福成：纾解小园主困境．盼中国增购马棕油 世永联永远荣誉会长丹斯里郑福成促请中国政府增购大马的棕油，以解决棕油业业者的困境。

林尊生（左）及张礼深（右）致送水果礼篮给郑福成。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡2日讯）世永联永远荣誉会长丹斯里郑福成促请中国政府增购大马的棕油，以解决棕油业业者的困境。

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他指出，去年原棕油的价格大幅度下滑，未来也不乐观，希望新政府能够伸出援手。

他昨晚在麻坡永春会馆成立125周年晚宴上说，在柔佛州，有许多乡亲从事油棕业，油棕的价格节节败退，甚至有一些地区出现厂家拒收棕油果实的窘境，使到一些小园主面对经济的压力，生活大受影响。

他说，政府应该正视这个问题，并寻求对策，让从事种植业的国人，生活有所改善。

提到资讯与科技问题时，郑福成说，资讯科技发达带来许多便利，人类能够更快取得全球的资讯。

“乡亲们应该善用这种资讯便利，紧密联系在一起，促进交流，分享心得。”

他也在会上与乡亲分享他在香港与乡亲聚餐时，许多宾客都在滑手机，缺乏交流的经历。

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他说：“尽管手机能够带来各种通讯与交流的便利，但不要滥用这种抖技，造成生活上的不便”。

出席者包括大马永春联合会总会长林云南、麻坡永春会馆会长林尊生及署理会长张礼深。