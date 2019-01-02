多多博彩积宝巨奖．沙幸运儿赢走2150万 从新购买的音响系统获得投注灵感，让一名来自沙巴的55岁音乐发烧友一夜致富，赢走总值逾2150万令吉多多博彩积宝巨奖。

（吉隆坡2日讯）从新购买的音响系统获得投注灵感，让一名来自沙巴的55岁音乐发烧友一夜致富，赢走总值逾2150万令吉多多博彩积宝巨奖。

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多多博彩引述这名赢家指出，中奖的万字号码组合是2366及3776，灵感源自新购买的音响系统上产品系列号，如今中奖可谓是双喜临门，也是今年获得的最大份圣诞大礼。

“我发现这组音响系统的产品系列号蛮特别，所以我就将其组合成1对万字号码组合，继而投注多多万字积宝游戏。”

这位从事库存管理工作的人士说，他投注数字游戏已有30年之久，期间仅赢得一笔200令吉的奖金，如今幸运赢走积宝巨奖，可说是他多年来坚持投注数字游戏所获得的最大回报。

“当时是我太太告诉我，有人击中多多万字积宝首奖。当我们得知我就是那个大赢家后，我们夫妻俩开心到几乎每晚都难以入眠。”

询及如何运用这笔奖金时，他说他或许会投资房地产并保留一部份奖金作为孩子们的教育经费。

由于这位赢家仅花费6令吉，通过系统3玩法投注3组万字号码以获得更多赢奖机会，因此除了总值2156万6936令吉80仙的积宝首奖奖金之外，他也赢得额外总值336令吉奖金。