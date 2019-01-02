章吉遮令育群华小皆非华裔．21巫裔生都有中文名 校长徐碠岏受访时说，该校一直以来都有为校内的巫裔学生取中文名字，由每一班的老师根据学生名字译音，并采用文采最美及最接近原音来命名。

育群华小3名巫裔新生展示她们的中文名，右是徐碠岏校长。（图：星洲日报）

（霹雳．太平2日讯）今年开学完全没有华裔学生就读的章吉遮令育群华小，今日迎来了3名巫裔新生，这3名女生甫踏入校园便拥有了中文名字，该校今年共有21名学生，所有学生都拥有中文名。

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这3名新生是安琪、贝丽莎及艾丽娅。

校长徐碠岏受访时说，该校一直以来都有为校内的巫裔学生取中文名字，由每一班的老师根据学生名字译音，并采用文采最美及最接近原音来命名。

“其实，国内所有华小的巫裔生，都拥有中文名字。”

他也表示，该校将通过主办更多活动，吸引华裔家长把孩子送到该校就读。

学校今年开办机器人课程，让学生参加今年7月在太平主办的霹雳机器人比赛。

“校方也会策划更多有关吸收新知识的活动，让办学方针跟上时代的步伐，也可以吸引华裔家长的兴趣。”

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他希望通过各种努力，加上学校采用小班制教学，老师可以更关注到学生的学业。

他感谢太平区国会议员郑国霖赞助路牌，让从章吉遮令收费站驶出的车辆，可清楚看到育群华小的位置。

“此外，在教育部拨款下，学校地面全铺上沥青，使到校园景观看起来更整洁。”