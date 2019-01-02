张聪：坚守新闻核心价值．纸媒不能迷失 星洲日报执行董事张聪认为，虽然在互联网时代，传播渠道、信息来源、技术手段等发生了很大的变化，但在内容与思想创造的本质上，新闻的核心价值，就是报道真相、讲出真话、引领舆论、启迪民智、推动和谐。

星洲日报东马区高层与世华媒体集团执行董事张聪（左六）合影，左起为星洲日报北砂区经理梁思友、东马区副执行编辑蔡水源、东马区副执行编辑何俐萍、沙巴区经理张碧玉、东马区总经理钟汉城，右起砂州生产及资讯科技经理方友勤、民都鲁办事处主任梁安妮、中区区经理卢北霞、砂区印刷主任吴良茂、砂区高级采访主任陈玉顺、南砂区高级经理杨青和筹委会主席兼星洲日报市场高级经理李冠融。（图：星洲日报）

（砂拉越．古晋2日讯）星洲日报执行董事张聪认为，虽然在互联网时代，传播渠道、信息来源、技术手段等发生了很大的变化，但在内容与思想创造的本质上，新闻的核心价值，就是报道真相、讲出真话、引领舆论、启迪民智、推动和谐。

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对“窄化”新闻引以为戒

张聪昨午在星洲日报古晋分社举办的2019年元旦联欢会上致词时勉励同仁，要执着于如何办一份有尊严、有内容的报纸，要守护自己的价值与尊严，回到办报的初衷，并提醒道，新媒体对受众的讨好、量身、劲爆，把受众读者引向“窄化”、“偏食”、“虚拟”之路，是同仁们要特别引以为戒的。

她说，纸媒人要思考纸媒的未来，传统纸媒不能自我迷失，而是要坚守新闻专业，做好自己的主业和主流。

“我们要坚信，报纸的新闻与内容是最关键的。作为一个媒体人、新闻人，我们还要培养自己敏锐的触觉、思考和视野。我们还要认真的阅读学习，不断的自我提升和增值。”

张聪表示深信，每一位同事，都有一颗积极向上的心，都在追求新闻的专业和精神，新一年的开始，要有新的承诺和行动。

“就人的习性、习惯来说，人是不喜欢改变的。但如果我们每一个人，都本着自然的习性、习惯做事，一切以满足自己的想法和经验作为价值取舍与判定的准则，那么，一个团队，就很难在彼此的包容与协作中，找到共同的语言，建立共同的原则和价值。

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过去，我们做得不错，未来，还有更多的事情，正等着我们去努力、去推动、去完成。”

善尽办报人社会责任

另一方面，张聪提到，基于报纸和华社、华教的互动和互助关系，和在共同利益的创造和分享中，星洲日报，要永远坚守办报人的岗位，善尽办报人的社会责任。

她亦希望，星洲日报能够为正在快速转型升级的社会，提供坚固与厚实的基础，并充份展现我们的社会资讯传播流通的活力。

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“资讯的活力，代表了媒体传播体系的健全和影响力，也代表了政治、社会、文化、教育和经济领域，在有效媒体的监督和协助之下，得到更好、更快的发展。”

她指出，星洲日报希望通过媒体传播的力量，为我们这个看似多元、和谐，却又充满着单元、偏执、脆弱和极端的社会，找到和谐的基石，找到全民共同的愿望、需要和价值。这是办报的理想，也是每一个同事努力的目标。

“我们也希望在读者们的全心全力支持之下，共同促成媒体活力的再现、开发与应用。这是我对大家在新一年里的期许、祝福和勉励。”

勉励星洲同仁

团队精神面对新挑战

新年伊始，张聪认为，这代表新的开始、新的希望。新的一年，也代表过去经验的累积和反思，更代表了对未来趋势、未来变革的掌握。

她提醒同仁，新的一年，将比过去任何一个时候，都要来得更有挑战，也更加精彩。

她提到今年元旦联欢会的主题是“携手连心，共筑辉煌”。

“携手连心”，意味一个媒体新闻团队的协作，也代表全体同事的同舟共济与齐心合力。一个人再大的力量、再多的智慧，都抵不过团队群体的携手与连心。

“有了‘携手连心’的意志与决心，我们才可能‘共筑辉煌’，我们才可能自我提升和前进。更重要的，我们还要具备新的思维、新的知识、新的动能，我们还要拟定新的目标和新的方向。

