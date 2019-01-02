60%全寄宿名额留给B40．马智礼：不影响优秀生 “我们这次采取的措施，是要帮助经济、能力较低的群体，让他们的孩子有机会就接受好的教育。”

马智礼（左二）在开学日上与学生互动热络，不忘叮咛他们要做个勤劳、有诚信及爱阅读的人。（图：星洲日报）

（布城2日讯）教育部长马智礼说，教育部今年起保留60%全寄宿学校名额给最低40%家庭收入群（B40）的学生，并不会对优秀的学生造成影响，因为优秀的学生在任何环境下都能表现卓越。

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他今日巡视布城第14区（1）国小开学日情况后，针对这项措施导致许多优秀学生无法进入全寄宿学校就读而感到失望时回应说，全寄宿学校一开始是为了帮助低收入或住在郊区的群体，以便他们的孩子有机会接受好的教育，然而，全寄宿学校近几年乖离初衷，变成了精英学校。

助能力较低群体

“教育部要回归寄宿学校最初的精神。在此之前，寄宿学校是给经济能力较低家庭的孩子就读，但是现在很多来自富裕家庭的孩子也进入，变成了精英学校，使缺乏能力的家庭无法把孩子送进寄宿小学。

“我们这次采取的措施，是要帮助经济、能力较低的群体，让他们的孩子有机会就接受好的教育。”

他说，教育部在录取2019年全寄宿学校的学生时，将优先考虑来自B40群体的学生，特别是乡区、城市贫民和制服团队低阶级成员的孩子，以便他们将来有机会改善家庭经济情况。

他强调，优秀的学生在任何环境下都能表现卓越，无论是在甘榜的学校或普通学校，他们都能在教师的指导下，持续表现卓越。

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家协有权向学生收费

另外，马智礼说，家教协会有权向学生收取费用，但希望家协能进行内部讨论，以避免造成家长的负担与误会。

“我们鼓励家协在学校的参与，以增加和鼓励更多家长参与学校活动和提升教育素质。我们也促请家协支持教育部推出的阅读计划。”