张念群：包括特殊儿无国籍孩童‧学校须零拒收 教育副部长张念群说，该部从今年开始执行与落实零拒收政策（Zero RejectPolicy），以确保每个到了入学年龄的特殊孩子，都有机会到政府学校接受教育。

（雪兰莪‧蒲种2日讯）教育副部长张念群说，该部从今年开始执行与落实零拒收政策（Zero RejectPolicy），以确保每个到了入学年龄的特殊孩子，都有机会到政府学校接受教育。

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她今日巡视布特拉柏兰岭花园国民小学后表示，任何家长可把有特殊需求的孩子，送到任何政府学校，学校也需进行相关调整，如行动不便的孩子须安排在底楼课室上课；没有特殊孩子洗手间，就使用教师洗手间。

让特殊儿融入主流班级

“这个政策不仅限于特殊孩童，也包括无国籍孩童，只要出示报生纸，证明其中一位父母是马来西亚国籍；或者出示领养证书，证明被合法领养，这些孩子也能进入政府学校就读。”

她说，没法融入主流班级的特殊孩子，将进入特殊教育课程（PPKI）班，班级人数不超过10人，其教师与家长会互相讨论，为孩子量身订做个人学习成长计划，观察与协助他们成长；要是特殊孩子能融入主流班级，就在综合教育课程（PPI），与一般孩子一起学习、游戏及上课。

“特殊教育课程和综合教育课程都需要个人学习成长计划，目前我们着重特殊教育课程的学生，因为他们的学习能力较弱，更需个人学习成长计划，以让他们融入主流班级。”

“根据各国经验，主流班级使特殊孩子的学习表现更好，也让一般孩子同理社会的多元与需求，对他们的人格成长有很大的帮助，彼此是互惠互利。”

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张念群说，该部目标是把特殊教育课程的孩子融入主流班级，并依据他们的学习与成长，让他们先上几节课的主流班级适应，等到他们准备好了，再进入主流班级，这个过程可能是半年、1年或2年。

有关孩子学习与成长的标准，她说，首先要看孩子能否控制自己的行为，若没法控制行为，就安排在特殊教育课程，让教师小班制照顾；其二是孩子的学习进度，若能跟得上进度就安排在主流班级。

加强障者友好设施

张念群表示，教育部今年会针对特殊孩子教育的需求和设施进行提升，加强残障人士友好设施。

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询及家长能否把特殊孩子送往没有特殊教育设施的学校时，她表示，学校必须需要接受特殊孩子的注册，给予孩子3个月时间融入主流班级，再交由校方和家长一起为孩子做评估，以决定孩子能否在主流班级上课。

她提醒，学校必须接受这些特殊孩子，但不要以“3个月”来轻易婉拒这些孩子，把他们送往特殊学校，因为教育目的是让孩子找到适合的学习方式。

我国有34所提供特殊教育的特殊学校、2343所实行特殊教育课程（PPKI）的学校及6202所推动综合教育课程（PPI）的学校。