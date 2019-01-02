张念群：过渡期校方不对付．接受鞋袜“黑白配” “在这段时间，不管是白鞋黑鞋，白袜黑袜，甚至是混搭都接受，希望校方也了解教育部的初衷和本意，并不是为难，而是方便家长。”

张念群（左）和联合华小新生亲切对话。右起为校长林鸿莉和雪州教育局官员莫拉迪。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧赛城2日讯）教育部副部长张念群说，为了方便家长和避免造成浪费，学生在过度期可以自由选择穿白鞋黑鞋和黑鞋白袜混搭上学，校方不会采取行动对付。

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她于今日在新学年开学首日，到赛城联合华小巡视时说，教育部的本意和初衷是方便家长，因此在黑鞋黑袜于2021年落实前的过渡时期，学生可以自由选择，包括白袜黑鞋配。联合华小目前共有226名学生。

“在这段时间，不管是白鞋黑鞋，白袜黑袜，甚至是混搭都接受，希望校方也了解教育部的初衷和本意，并不是为难，而是方便家长。”

她说，未来两年主要是让各方都能逐步适应。

“我也买了黑鞋和白鞋给我的孩子，因为孩子想要两种颜色款式。”

设咨询台为家长解释废考

关于废除小学一及三每年级考试课题，她说，当局将会在各州设立咨询柜台，为家长释疑。

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她说，教育部也会继续为教师提供更多的培训，让教师能了解如何以多元方式来对学生的进行校本评估。

“废考对于一些教师和学校来说，有一些不确定的地方，因此，我们已在各州成立咨询柜台，家长有疑问，也可拨电寻问。”

郑明烈：联合华小欠300万建校

联合华小副董事长郑明烈今日希望政府能够提供拨款，因为该校目前还欠缺300万令吉的建校基金。

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他说，联合华小从太平迁到赛城，一路走来并不容易，经费都是向社会人士募捐而来。

“建委会主席丹斯里吴明璋捐献了目前的校地，不过，政府一直都未曾拨款给我们。”

他说，校方将在今年举办筹款晚宴，希望热爱华教的社会人士踊跃捐助，以一劳永逸解决建校基金的问题。