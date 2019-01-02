抢玩具 摸耳朵 快餐为诱‧可疑男图掳4童 称想和小孩玩，一名男子4个月内对4名男童下手，抢玩具、摸耳朵，甚至试图以快餐与迪士尼乐园为诱，试图抱走3岁童。

（新加坡2日讯）称想和小孩玩，一名男子4个月内对4名男童下手，抢玩具、摸耳朵，甚至试图以快餐与迪士尼乐园为诱，试图抱走3岁童。

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控蓄意伤人与刑事暴力

被告是33岁的王康龙，他面对蓄意伤人与刑事暴力5项控状。他从去年7月11日至11月22日曾对4名男童意图不轨。

案情显示，去年7月11日下午12时15分，一名5岁男童的母亲到巴西立的卫理公会五旬节堂（Pentecost Methodist Church）内的幼稚园接孩子放学。由于男童遗失部份玩具，母亲与幼稚园一名56岁的职员帮忙寻找。当时，男童拿着玩具的另一截，被告突然在这时出现，并试图抢走男童手中的玩具。

过程中，被告用双手抓着男童的左肩，男童感觉疼痛。这时，职员目睹被告的行为而质问他，被告快速离开。事发后，男童送医被发现左肩前方有两道抓痕。

锁定3岁男童女佣及时救援

去年10月12日，另一名3岁男童成为被告锁定的目标。当天傍晚，男童母亲在四美一带的东福坊商场关店。男童和外公及女佣则坐在店外等待。深夜11时02分，被告出现并问男童是否要跟随他去吃雪糕，他也问对方是否要去麦当劳及迪士尼乐园玩。这时，男童女佣见状，尝试要他离开，但被告不理会。

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被告持续要男童跟着他，甚至拉着男童，并试着将他抱走，所幸在这千钧一发之际，女佣及时将男童带走，化险为夷。

男童母亲透露，她当时以为男子是家翁的朋友，家翁则以为是她的朋友，所以两人都没阻止他跟儿子聊天。

记者今早走访男童母亲张女士（30岁，店员）的工作场所，她告诉记者，事发当晚，家翁和女佣带着儿子来找她，待在店外玩耍。

“一名戴眼镜、长得干净利索的男子出现在外面徘徊，还和我儿子聊天，甚至说要买冰淇淋给他吃。我以为是家翁的朋友，家翁以为是我的朋友，所以就没阻止他们聊天。”

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她说，男子在店外待了10多分钟，到晚上10时打烊时，男子还在。

“我们回家后，丈夫觉得男子十分可疑，才去报警。虽然发生了这样的事，我们还是觉得新加坡是安全的。”

被告6次触犯人身保护令监4周

被告在11年内6次触犯人身保护令，被判坐牢4周的他，今天可获释。

被告在2015年3月首次触犯了父亲申请的人身保护令，接下来11年内，直到2016年，他相信对父亲共动粗了6次。

由于法官今天判他坐牢4周，而被告从去年11月24日开始被还押，因此由此推算，他可在今天重获自由，但需与法庭辅导师会面，进行辅导。

被告求情不会再犯

被告求情称已知错，并称一直叮嘱自己不能靠近小孩，但他只不过想和他们玩。

他称，已经得到教训，不会再犯。

法官劝导他说，许多孩子的父母对于陌生人接近他们小孩都有戒心，被告在没经过他们同意下这么做不妥，要他不要再随意接近小孩以避免又上庭，最后判他入狱4周。