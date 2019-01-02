1100最低薪开跑 . 劳工局近日上门查 （古晋2日讯）砂拉越劳工局提醒砂拉越雇主必须遵守2018年最低薪资指令（修订），并将于近期内与全国各分局同步展开检查及取缔行动，该局给予违例雇主14天的宽限期，过后将把违例的雇主告上法庭。

砂劳工局局长阿旺拉端：劳工局将监督一些不合理的情况，包括雇主是否为了避开缴付更高的基薪而削减雇员津贴。

（古晋2日讯）砂拉越劳工局提醒砂拉越雇主必须遵守2018年最低薪资指令（修订），并将于近期内与全国各分局同步展开检查及取缔行动，该局给予违例雇主14天的宽限期，过后将把违例的雇主告上法庭。

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砂拉越劳工局局长阿旺拉端阿旺奥玛今日针对甫开跑的1100最低薪金制召开新闻发布会时，如是说。

“除了与全国劳工局同步展开检查及取缔行动，砂劳工局属下16间办事处也将个别展开执法行动，确保所有雇主都遵守新法令。”

在最低薪金制下，雇主必须支付月薪不少于1100令吉的底薪，或者每小时5令吉29仙的薪金给时薪员工。

至于日薪员工，1星期工作6天的最低薪金为42令吉31仙、工作5天的为50令吉77，以及工作4天为63令吉46仙，以此类推。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）