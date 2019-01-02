确保市场库存充足 . 贸消局查235油站 （古晋2日讯）砂贸消局官员今日在砂副局长兼执法组主任纳瓦威的带领下，前往三马拉汉一家蚬壳油站进行检查，以确保油站库存足够及油量计准确。

纳瓦威（前）正在检查以马来西亚度量衡局度量计检查，从油站油枪打出来一公升的油量是否符合标准，左为马来西亚度量衡局官员阿旺费扎尔阿旺苏隆。

（古晋2日讯）砂贸消局官员今日在砂副局长兼执法组主任纳瓦威的带领下，前往三马拉汉一家蚬壳油站进行检查，以确保油站库存足够及油量计准确。

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纳瓦威之后向媒体表示，砂拉越贸消局从2018年12月27日至2019年1月1日，已进行了392项检查行动，暂时并未发现任何违例行为。

他说，政府决定从2019年1月1日起，重新实施每周检讨油价的机制，而作为唯一的监督机构，砂贸消局202名人员已对州内235间油站进行监督工作，确保汽油供应到位，以及不会出现其他技术问题，导致消费者无法在市面上添到油。

他说，消费者若发现货不对办，或发现在某些油站添油却发现油很快用完，均可向贸消部投诉；一旦接获投诉，贸消部将会展开调查。当然，有的可能是真的货不对办，而有的则是没有问题。

（新闻来源：砂拉越星洲日报）