确保市场库存充足 . 贸消局查235油站
2019-01-02 18:19
确保市场库存充足 . 贸消局查235油站
（古晋2日讯）砂贸消局官员今日在砂副局长兼执法组主任纳瓦威的带领下，前往三马拉汉一家蚬壳油站进行检查，以确保油站库存足够及油量计准确。
（古晋2日讯）砂贸消局官员今日在砂副局长兼执法组主任纳瓦威的带领下，前往三马拉汉一家蚬壳油站进行检查，以确保油站库存足够及油量计准确。
广告
纳瓦威之后向媒体表示，砂拉越贸消局从2018年12月27日至2019年1月1日，已进行了392项检查行动，暂时并未发现任何违例行为。
他说，政府决定从2019年1月1日起，重新实施每周检讨油价的机制，而作为唯一的监督机构，砂贸消局202名人员已对州内235间油站进行监督工作，确保汽油供应到位，以及不会出现其他技术问题，导致消费者无法在市面上添到油。
他说，消费者若发现货不对办，或发现在某些油站添油却发现油很快用完，均可向贸消部投诉；一旦接获投诉，贸消部将会展开调查。当然，有的可能是真的货不对办，而有的则是没有问题。
（新闻来源：砂拉越星洲日报）
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2019.01.02
广告
你也可能感兴趣...
广告
评论