“学校拨款索回扣30%”．部长秘书否认涉案者是议员助理 华小所得到的选区拨款，“议员助理”竟然要抽佣30%？！

不愿具名的华小家协主席出示与自称还是议员助理的谈话内容。

（柔佛．麻坡2日讯）华小所得到的选区拨款，“议员助理”竟然要抽佣30%？！

广告

麻坡某议员拨给选区内华小作为采购学校设备的款项，被爆出一名自称是议员助理的男子公然向校方索取30%的佣金，引起华小董事部哗然，更质疑新政府的作风与前朝政府如出一辙，同样出现弊端！

承包商冒充议员助理

后经查实，这名胆敢冒充议员助理者是麻坡市议会所委派的承包商。

据了解，目前已有好几所华小，包括一所中学发生类似情况；这名自称是议员助理的男子在有关学校采购时抽取回扣金，令董家协感到不满。

麻县华小发展工委会主席陈大成今日受询时向星洲日报证实，至今已接到好几所华小及1所中学董事部的投诉，他已致电向有关议员及州议员作出反映，要求正视问题的严重性。

“有关学校的董事部向我透露，议员拨给校方添购器材的款项被人抽取高达30%的佣金，这是不允许发生的事。”

广告

陈大成说，在所接到的投诉中，有的校方确实误信对方真的是议员的助理。

无论如何，陈大成促请学校董事部在签署任何拨款文件时，必须谨慎及三思，以免掉入有心人的圈套。

涉案者被调查

另一方面，青年及体育部长赛沙迪的新闻秘书甘勒斯指出，被指选区拨款抽佣的“议员助理”并非是赛沙迪的助理。

广告

赛沙迪也是麻坡区国会议员，甘勒斯说，新闻中所指的助理从来都不是赛沙迪的助理。

据消息人士说，这名自称是议员助理的男子已被调查；此外，一些学校为了避免节外生枝，已签署文件接收器材了事。

家协主席：被要求签署文件

一名不愿具名的华小家教协会主席揭露，该校于去年12月向该议员申请2万令吉拨款，以作为添购学校桌椅等器材用途。随后一名自称是议员助理的男子便与校方接洽，要求签署相关文件及索取30%的佣金。

他说，这名年约30岁的男子于去年12月4日与他联系，表明该校获得2万令吉拨款购买器材，由于截止日期为12月31日，因此要求先签署同意书，之后校方才补上所需的文件。

他透露，由于该男子表明时间紧迫，在相约见面后他便签署了相关文件，过后一直没有音讯，也不知道款项下落如何。

他指出，今天再度致电联系该名男子时，电话拨通后没人接听，令校方担忧所获取的2万令吉拨款是否已泡汤，或已遭“干捞”！

冒充议员助理者：款项你拿完我吃什么？

“2万令吉拨款是包括我的利润（profit），如果2万令吉你拿完，那么我要吃什么？”有关男子竟如是表示。

这名华小家教协会主席透露，男子表明2万令吉拨款是包括自己的利润，所以校方只能获得1万4000令吉，意味被抽取了6000令吉，即30%的佣金。

这名家协主席是通过WhatsApp手机应用程式与男子联系，并要求拨款转为现金，由校方自行采购器材再呈上收据和器材图片时，对方却反问如果换成现金，校方要拿多少数额？

“当下我感到讶异，不是说好拨款2万令吉吗，对方为何询问奇怪的问题？”

令他咋舌的是，男子还竟然回应说：“如果2万令吉你拿完，那么我要吃什么？”

由于不满拨款被抽佣，他表示已经向麻县发展华小工委会反映问题，也向当地的村长作出投诉，希望有关方面跟进，确保该校购买器材的拨款安全到手。

陈大成促请学校董事部在签署任何拨款文件时，必须谨慎及三思。