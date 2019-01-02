疑偷手机遇害‧又一跨性女遭弃尸 巴生南区警区主任三苏阿马披露，警方于昨日凌晨3时43分左右接获投报，指在巴生武吉丁宜第2区发现一具疑被人丢弃的尸体，死者是一名来自沙巴的39岁变性人；但警方检查她的手提袋时，并未发现任何身份证件。

妮莎阿尤希望政府能制定法律，保护跨性别族群。（图：星洲日报）

（雪兰莪‧巴生2日讯）又是偷手机惹祸！

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一名来自沙巴的39岁变性人又遇害。

巴生南区警区主任三苏阿马披露，警方于昨日凌晨3时43分左右接获投报，指在巴生武吉丁宜第2区发现一具疑被人丢弃的尸体，死者是一名来自沙巴的39岁变性人；但警方检查她的手提袋时，并未发现任何身份证件。

警方：没涉憎恨因素

他说，警方迅速追踪线索，于上午时段即逮捕一名55岁印裔男子助查，并扣查一辆丰田Harrier轿车及钥匙。

三苏阿马强调，这只是一宗刑事案，并没有涉及憎恨同性恋或跨性别族群因素。

嫌犯指死者跳车受创

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“落网者承认涉案，起因是怀疑变性人偷走他的手机，在驾车过程中质问对方并发生争执，变性人否认偷手机然后跳车，结果头部受创而死。”

他指出，警方已援引刑事法典第302（谋杀）条文，今早在巴生推事庭推事莫哈末阿占批准下，延扣嫌犯7天（至本月8日）助查。

他表示，警方鉴证组调查报告显示，死者从车上掉落地时，双膝、左脚踝、右脸及鼻子均有受伤。

“解剖报告说，死者死于头部受创，身上没有其他打斗伤痕。”

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社运分子促停止施暴

与此同时，跨性别社运分子妮莎阿尤今日在脸书专页贴文说，跨性别女性最近频频遭人攻击且遇害一事，实在让人不忍。

“我们需要政府制定法律来保护我们，享有常人同等权利，以免憎恨跨性别族群者一直歧视和袭击我们，情况让人担忧。”

她表示，虽然只是几个名字和案件被报道，但跨性别女性的安危已岌岌可危，必须马上停止被暴力对待。

圣诞节前夕，巴生4名华裔青少年因怀疑一名32岁变性人偷窃其中一人的手机，而对这名变性人动粗，受害者倒卧在巴生武吉丁宜一间酒店前，被送院急救隔日后死亡。