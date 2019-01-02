刚动骨刺手术‧中年男失联一周 新邦令金一名刚动完骨刺手术3个月的中年男子，一周前离家后音讯全无，家属为此心急如焚，希望民众协助寻找男子的下落。

李吉民失踪已有一周，民众若发现他的下落，请尽快通知其家人。（图：星洲日报）

（柔佛‧居銮2日讯）新邦令金一名刚动完骨刺手术3个月的中年男子，一周前离家后音讯全无，家属为此心急如焚，希望民众协助寻找男子的下落。

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失踪男子为63岁的李吉民，他皮肤黝黑，颈项和肩膀有一大片胎记。他是在12月27日早上11时左右，驾驶银色迈薇轿车出门后，就不曾回家。

他的儿子李祥瑞（31岁）告诉《星洲日报》，父亲在27日早上离家后就一直没有回家，一开始母亲以为他是去工作，但到了晚上仍不见踪影，而父亲事前也没有透露出门的目的地。李吉民是一名园坵管工，家人到他工作的园坵等地方寻找，都不曾有人见过他，而且手机一直处于关机的状态。

他说，父亲3个月前动了骨刺手术，虽然已经痊愈，但还需要时间恢复，但父亲对于身体的恢复显得比较心急，而作为子女的他们都劝父亲不能心急。

“爸爸，我们都很想念你，如果你看到报道，请赶紧回家吧！”

李祥瑞说，家人已经就父亲的失踪报警，而他谈及父亲下落不明时也不禁潸然泪下，希望民众若看到父亲的踪影，可以通知他（012-9038358）。