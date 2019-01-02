搭上已婚商人终闹翻‧“粿汁嫂”遭追债105万破产 “粿汁嫂”搭上已婚商人，情变后被追讨超过35万元（约105万令吉），结果宣告破产。

讨债公司上个月到粿汁嫂的摊位讨债。（图：取自脸书）

（新加坡2日讯）“粿汁嫂”搭上已婚商人，情变后被追讨超过35万元（约105万令吉），结果宣告破产。

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她受访时哭诉悔不当初：“钱没了、家毁了、如今一无所有。”

《新明日报》2013年曾报道，在宏茂桥10道第527座组屋的熟食中心开档的“粿汁嫂”

陈素娟（49岁）与菜饭档夫妇起纠纷，还闹上法院。之后，前年又有报道揭露，“粿汁嫂”

欠下20万（约60万令吉）巨款被人告上庭，档口器具被查封拍卖。

向情夫借钱买组屋

岂料，最近有讨债公司网上发文，指“粿汁嫂”勾引一名64岁商人，向商人借超过30万元（约90万令吉），始终未还清。追债公司闹上档口，网上发布讨债视频。

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记者联系上“粿汁嫂”，她受访时声泪俱下，道出来龙去脉。

“2014年的时候，商人常来吃粿汁，虽然双方都有家室，但我们却渐渐发展出恋情。同年，我跟他借了25万（约75万令吉）买组屋单位给一家人住，说好会分期付款还他，那一年我也每月还他1万5000元（约4万5000令吉）。”

粿汁嫂称，她借钱时没签下借据，商人一度体谅自己辛苦，说可以少还一些，岂料有了新欢后却翻脸。

“在他的新欢怂恿下，他通过法院追债，档口器具才被查封拍卖。”

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“粿汁嫂”说，由于无法马上还钱，她被告到破产，商人如今还请讨债公司到档口和住家要钱。“我破产了，他们还不肯放过，商人新欢上周找到我女儿的电话，传短讯去细数一切。如今，我和四个孩子都翻脸，我钱没了、家没了、甚么都没了！”

针对网上的说法，“粿汁嫂”表示，对方逼她入绝境，她才决定反击，公开一切。

记者尝试联系这名商人，但截至截稿时间，未能获得对方答复。

指索30万分手费是玩笑

被指向商人讨10万（约30万令吉）分手费，“粿汁嫂”称只是玩笑，坚称“我不贪钱。”

讨债公司在网上爆出，恋情告吹后，“粿汁嫂”狮子大开口要10万元分手费。对此，“粿汁嫂”澄清：“我承认提过要分手费，但我只是随口说说，不是认真的。”

“粿汁嫂”也说，她不贪钱，多年来都一直在粿汁摊卖力工作。

全家人不跟她说话，“粿汁嫂”情绪崩溃，还得吃安眠药。