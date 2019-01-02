王瑞杰下月发表预算案‧新第四代领袖勾勒愿景 这是他成为下一代领导班子领军者之后的首个预算案，借助这个平台，他可以更全面地向人民勾勒第四代领袖的愿景，以具体政策和措施落实治国理念。

新加坡财政部长王瑞杰。

（新加坡2日讯）新加坡财政部长王瑞杰将于2月18日（星期一）第四次发表财政预算案声明。

广告

这是他成为下一代领导班子领军者之后的首个预算案，借助这个平台，他可以更全面地向人民勾勒第四代领袖的愿景，以具体政策和措施落实治国理念。

人民行动党在去年11月正式确定，王瑞杰获年轻部长推选为同侪之首，出任第一助理秘书长。

前官委议员楚其菲（Zulkifli Baharudin）说，王瑞杰不仅是发表财政预算声明，也会透露更多有关他和领导班子的愿景，以及身为未来总理将优先处理的事项。

料展现个人风格形象

“在领导新加坡前进之际，王瑞杰不仅要展示持续性，也须展现个人的风格和形象。”

政治风险顾问德瓦达斯（Devadas Krishnadas）认为，下月的预算案将成为风向标，让大家知道未来总理王瑞杰所领导的班子有怎么样的风格。而王瑞杰身为未来经济理事会的领导人，“料到时会提呈更多广泛战略和各领域计划的详情。”

广告

新加坡管理学院全球教育兼职讲师陈添金博士则说，预算案将展现王瑞杰和第四代领导班子对未来几年的想法和计划，不论是今年或明年大选，至少人们已知道他们想要达到甚么目标。

王瑞杰在2015年10月出任财长，而李显龙总理之前表示他将在今年的财政预算案公布后改组内阁，王瑞杰会不会在这轮改组中受委为副总理，并卸下财政部长工作或转到其他部门，备受瞩目。