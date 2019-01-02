打造更亲家庭工作文化‧狮城父母享“开学假” 今天是本年度首个工作日，也是中小学开学日。有机构给员工放数小时至一天不等的“开学假”，鼓励家长陪伴子女迎接新学年。

（新加坡2日讯）今天是本年度首个工作日，也是中小学开学日。有机构给员工放数小时至一天不等的“开学假”，鼓励家长陪伴子女迎接新学年。

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共和理工学院、裕廊集团和人民协会都是在年假和育儿假之外提供开学假。从2013年开始，凡是育有7岁或以下孩童的裕廊集团职员能在1月第一周享有一天的开学假。裕廊集团人力资源署长李水莲透露，每年平均约有100人使用这项福利，占集团员工约一成。

人民协会则从2000年起施行开学假，让雇员在开学第一天陪伴就读托儿所、幼儿园或小学的子女。

企业能吸引留住员工

为了支持员工平衡工作与生活，打造更亲家庭的工作文化，多家私人机构及政府部门接受联合早报询问时说，鼓励雇员利用带薪育儿假或灵活工作制度，帮孩子为新学年做准备。

劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）总经理龚秀乡受询时说：“雇员会非常感激理解和满足他们育儿需求的雇主，因此企业能更好地吸引和留住员工。这些雇员最终会驱动企业的成功。”

除各类事假，多数受询企业也贯彻灵活工作制度，欢迎育儿雇员与上司商讨，打造更符合个人需求的工作模式，例如在完成每日规定工时的前提下，延迟上班或提早下班以接送子女上下学、在家办公，或是按需要减少特定星期的工时等。

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但有不愿具名的中小企业主告诉记者，公司人力紧缺，要给员工额外假期照顾开学子女，会造成不必要的成本负担。