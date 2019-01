《新喜剧之王》预告片曝光.要大家笑出眼泪 最后星爷再次出场,不过是得他把声:“大年初一!Action!”并写有“2019努力!奋斗!周星驰”

(香港2日讯)周星驰(星爷)今年会有新作品推出,分别是《新喜剧之王》及《美人鱼2》,当中《新喜剧之王》的预告片正式曝光,将于今年农历大年初一上映。

星爷在预告片开头即出场,以上集的经典对白唤醒大家回忆,他对着镜头说:“Cut,精神点,临时演员都是演员来的。”之后出现场务找临时演员,田鸡(田启文)被女主角考他做痛苦反应,被指反应太假,惨被女主角用力狂踩脚,顺利做出真正的痛苦反应;女主角和上集的周星驰遭遇亦一样,为挣取片场的饭盒被人冷淡对待。

最后星爷再次出场,不过是得他把声:“大年初一!Action!”并写有“2019努力!奋斗!周星驰”(香港明报)

