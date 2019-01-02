拍到违法烟民有酬金？李文材：恶作剧信息 随着卫生部今年起在全国所有冷气和没冷气餐厅、咖啡店、露天小贩中心及路边摊等食肆全面禁烟，社交媒体流传一张“好消息”启事，指任何人若拍摄到在禁烟区吸烟烟民的照片，便可以拿到一笔“应有”的酬劳。

网民向启事上注明的手机号码用户求证，证实这是个恶作剧讯息。

（雪兰莪‧八打灵再也2日讯）拍摄到违反抽烟禁令烟民的照片，可获一笔酬劳金？是假的！

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随着卫生部今年起在全国所有冷气和没冷气餐厅、咖啡店、露天小贩中心及路边摊等食肆全面禁烟，社交媒体流传一张“好消息”启事，指任何人若拍摄到在禁烟区吸烟烟民的照片，便可以拿到一笔“应有”的酬劳。

该启事指出，大家可将拍摄到的照片Wh a tsApp至019-6003195，并强调会保密发送者的名字与身份。

这项启事也指，这是来自登嘉楼法庭总监的指示。

然而事实上，这张照片已在社交媒体上流传数月，也有网民上传自己向该手机号用户求证的聊天记录，强调这是一个骗人恶作剧。

该手机号码用户说：“很抱歉，这是不正确的广告，是欺骗的，请不要转发。”

另外，卫生部副部长李文材办公室今日受询时，也指这是一个恶作剧信息。