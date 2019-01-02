合体罐属俄设计师恶搞‧可口可乐与百事可乐没合体 微博近来疯传可口可乐和百事可乐合体的饮料罐，让双方粉丝信以为真而各执己见，争论不休，引起可口可乐、百事可乐及“捉谣记”的关注，纷纷辟谣这个新饮料是不存在的，纯属俄罗斯设计师的恶搞之作。

可口可乐与百事可乐合体，遭中国微博“捉谣记”验证为假消息。

（雪兰莪‧八打灵再也2日讯）微博近来疯传可口可乐和百事可乐合体的饮料罐，让双方粉丝信以为真而各执己见，争论不休，引起可口可乐、百事可乐及“捉谣记”的关注，纷纷辟谣这个新饮料是不存在的，纯属俄罗斯设计师的恶搞之作。

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中国可口可乐相关负责人日前向《北京商报》表示，可口可乐和百事可乐合体传闻自2018年12月22日成为网络热搜，对于两者合体之事，纯为子虚乌有，因为这张合体照出自设计师好玩的恶搞作品。

微博打假平台“捉谣记“表示，有细心的网民发现，合体罐上的百事可乐标志使用的是2007年版，早在2009年，百事可乐已更换了新标志，有此硬伤，让许多网民顿时恍然大悟。

中国百事可乐华南以“可口可乐百事可乐合体不小心上了热搜，有谁能告诉我发生了啥嘛？”来幽默回应此事。

追溯这张照片的由来，始于俄罗斯莫斯科FIRMA设计公司首席执行员达尼谢尔盖耶夫、创意总监亚历克斯等设计师在2009年的作品。

为了达致“结束两家公司百年战争”的任务，他们以“有人支持争吵，有人不在乎，有人不参与争论”的点子，把两家品牌结合为一，共创可口可乐与百事可乐的味道，象征大团圆的开始。

后来，这张照片在网络流传，引起百事粉和可口粉的骂战，掀起两派的叫骂，有者拒绝百事嫁入可口豪门的婚事，有者期待品尝合体新饮料，有者盼望加多宝和王老吉的合体，有的认同红蓝自古出CP的佳话……各种逗趣言论引起雪碧粉和七喜粉的吃瓜围观。

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根据英国发布的2017年全球最具价值的25个软饮料品牌榜单，可口可乐的品牌价值为318亿8500万美元，排名第一；百事可乐排名第二，市值为182亿7900万美元。