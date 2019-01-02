法庭大厦告示无关禁烟令‧“揪烟民有奖”撤下了 政府宣布1月1日开始落实食肆禁止吸烟的措施后，社交媒体流传一则在禁烟区取缔烟民将获奖励的告示，只要任何人在登嘉楼法庭的禁烟区拍到吸烟者的照片并传送给当局，就可以得到奖励。

这则本来张贴在瓜登法庭大厦的告示疑引起争议，已被撤下。

（登嘉楼‧瓜拉登嘉楼2日讯）政府宣布1月1日开始落实食肆禁止吸烟的措施后，社交媒体流传一则在禁烟区取缔烟民将获奖励的告示，只要任何人在登嘉楼法庭的禁烟区拍到吸烟者的照片并传送给当局，就可以得到奖励。

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由于公众在登嘉楼法庭找不到这张告示，而社交媒体又继续流传，到底是真真假引起讨论。

其实这张告示确实曾张贴在瓜登法庭大厦，可是张贴不久后不知何故被拆除。

一名不愿具名的法庭职员对本报表示，这则告示的确曾张贴在法庭大厦，不过并不是因为1月1日的禁烟令而发出的。

“法庭范围是禁烟区，管理层张贴有关告示，希望揪出违规者，与1月1日的禁烟令无关。”

告示掀争议

该职员指出，有关告示张贴不到1个星期就被撤下，据了解是因为举报者有奖励一事引起争议而拆除有关告示。

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“这则告示在去年杪就撤下了，不知为何这一、两天再次在社交媒体流传，可能与政府在1月1日落实禁烟令有关。”

社交媒体流传一则注明登嘉楼法庭管理层主管发出的指示，任何人拍到有人在禁烟区吸烟并传送照片，就可以得到奖励，举报者的名字及身份将被保密。

登卫局：没要求举报

不过这不是登州卫生局的措施，该局局长莫哈末祖索受询时表示，该局不曾发出指示，要求民众举报在禁烟区吸烟的烟民。

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他说，卫生部1月1日开始落实餐厅禁烟令，这项政策拥有6个月缓冲期，7月1日才开始采取行动取缔违规者。

他说，现阶段卫生局先采用教育与宣导的方式，向民众说明禁烟措施的执行方式。