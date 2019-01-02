“火药库”吓坏关税官员‧豪宅囤300万烟火爆竹 围篱式双层半独立豪宅摇身一变为“大仓库”，囤放市值高达300万令吉，重达20吨共640箱烟火及爆竹，有别于一般囤放在货柜，这种危险的做法更令关税局官员大感震惊！

阿兹玛（左一）举起其中一种新颖爆竹，其外型如“巧克力”。站者右二起是莫哈末诺丁及沙希里。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保2日讯）围篱式双层半独立豪宅摇身一变为“大仓库”，囤放市值高达300万令吉，重达20吨共640箱烟火及爆竹，有别于一般囤放在货柜，这种危险的做法更令关税局官员大感震惊！

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关税局助理总监（执法）拿督阿兹玛表示，霹雳州关税局是于12月27日晚上9时许在怡保拿乞地区的围篱式豪宅内，捣破这个全国最大宗烟火及爆竹案，当中不乏供应元旦及农历新年市场的新颖爆竹及烟火。

阿兹玛今日在新闻发布会上指出，当局接获公众情报后展开部署，派员突击有关双层半独立豪宅时，发现无人居住，因而召唤华裔屋主前来开锁，当屋主到来开门后，豪宅内的楼下置满林林种种的爆竹及烟火，惊人的数量足以装满长达40尺的大货柜。

她说，该局当场逮捕37岁的华裔男子，并延扣8天查办。当局怀疑有关男子是以批发爆竹及烟火赚取生计。有关嫌犯虽无前科，然而当延扣期届满后，当局会再申请延扣，并于近期援引1967年关税局法令第135（1）（d）（收藏或拥有未经关税局批准的货物）条文提控涉案者。

“一旦罪成，可被罚相等于物品总值的10倍或不超过20倍的款项，或监禁不超过3年或两者兼施。重犯者可被罚相等于物品总值的20倍或不超过40倍，或监禁不超过5年或两者兼施。”

她指出，当局相信此批货物是从中国进口，不排除此豪宅为其中一个囤放烟火及爆竹的中心点，豪宅内并没摆放任何家具，豪宅外也没装设闭路电视进行监控。

对住宅区安全构成威胁

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她说，豪宅内虽空无一人，然而毗邻皆有住户，豪宅变烟火及爆竹的“大仓库”，会对住宅区的安全构成威胁，随时存有爆炸的隐忧。

根据记者目测，当局虽展示部份烟火及爆竹，然而其种类也相当繁多，计有八尺王幸福红大礼炮、摇钱树、小炮弹、快乐炮、双球小炮弹，以及如“巧克力”款式的爆竹等。

在场者包括霹雳州关税局局长莫哈末诺丁、副局长（执法）沙希里。