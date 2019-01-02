208万令吉烟火爆竹案‧4涉案男子再延扣1天 4名男子的年龄介于18至25岁；他们之前已被延扣2天，即1月1至2日，但警方今日再把他们押往新山法庭申请延扣，推事莫哈末沙列胡丁允准警方再延扣4名男子1天。

涉及“208万令吉烟花爆竹案件”的4名华裔男子再被延扣1天。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山2日讯）4名涉及“208万令吉烟火爆竹案”的华裔男子今日再被延扣1天，延扣期将于明日届满。

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4名男子的年龄介于18至25岁；他们之前已被延扣2天，即1月1至2日，但警方今日再把他们押往新山法庭申请延扣，推事莫哈末沙列胡丁允准警方再延扣4名男子1天。

柔佛州总警长拿督莫哈末卡里尔昨午在新闻发布会上说，警方于元旦前一天下午4时15分，突击位于依斯干达公主城埔来峇由围篱社区的一所民宅，起获上述烟火爆竹，逮捕4名华裔男子。

根据初步调查，警方相信这批烟火爆竹是要在农历新年期间供应给柔州市场的，幕后有集团操控，并连线全国，被捕的4人仅是员工。

上述案件也是柔州警方在2018年侦破的柔州最大宗烟火爆竹案，起获600箱共29种烟火爆竹，总价208万令吉。