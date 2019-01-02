涉小车祸引发殴斗及澳门骗局‧21中国男子获释 14名涉及小车祸引发殴斗事件以及7名涉及澳门骗局（Macau Scam）的中国籍男子，今日因副检察司没有进一步行动（NFA）而全数获释。

（柔佛‧新山2日讯）14名涉及小车祸引发殴斗事件以及7名涉及澳门骗局（Macau Scam）的中国籍男子，今日因副检察司没有进一步行动（NFA）而全数获释。

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新山南区警区主任沙胡利纳因今日通过手机短讯回复询问时说，警方没有接到进一步指示，这21名中国籍男子全部获释。

他表示，警方已将2宗案件的调查报告，于去年12月27日呈交给副检察司，不过因为当局没有进一步行动，涉案人士全数获释。

去年12月17日晚上9时许，一名中国籍司机在新山南钥城（Southkey）商业区开车时不慎擦撞停在路边的一辆轿车，并在与本地华裔司机发生口角后，召来近60名同乡男子群起攻击本地华裔司机及数名前来解围的朋友。

警方事后展开调查有意外斩获，捣毁了一个疑涉及澳门骗局的诈骗集团，总共逮捕21名中国籍男子。

警方过后获准延扣21名中国籍男子，延扣期今日届满。