阿里加州官司 3.1亿和解 阿里巴巴与诉讼对方就数年前向加州法院提起的一场集体诉讼达成和解。同意支付7500万美元（约3.1亿令吉）和解4年前加州法院提起的集体诉讼“Buelow告阿里巴巴”。

（美国‧加州2日讯）阿里巴巴与诉讼对方就数年前向加州法院提起的一场集体诉讼达成和解。同意支付7500万美元（约3.1亿令吉）和解4年前加州法院提起的集体诉讼“Buelow告阿里巴巴”。

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降低负面影响

据悉在这场集体诉讼中，法院没有发现阿里巴巴集团存在任何违法或不当行为，但阿里巴巴还是决定和解，以降低对公司的负面影响。针对这场和解，阿里巴巴法务部人员表示，结果对阿里巴巴集团是一个公平的结果。

达成和解后，这既有效避免因为漫长的诉讼时间对公司的影响，让团队能够专注于业务的发展，同时也保障了股东的利益和价值。

回顾诉讼案起因，2015年2月底，证券诉讼律师事务所Brower Piven宣布对阿里巴巴集团提起诉讼，称后者对公司的业务营运、财务状况等存在严重虚假和误导性的陈述，欺骗投资者。Brower Piven代表2014年10月21日至2015年1月28日购买阿里巴巴美国存托股的股东，向纽约南区法院提起集体诉讼，以捍卫应有的利益。

Brower Piven提供调查结果显示，在2015年1月28日开盘前，各种财经媒体都报道中国工商管理总局指控阿里巴巴存在大量假货，而这些指控早在2014年7月就告诉了阿里巴巴的高层，但阿里巴巴集团没有把这些情况及时的告知股东，所以这是很严重的欺骗行为。

在当时的诉讼消息推动下，阿里巴巴股价下跌，交易量却出奇的高，这直接导致阿里巴巴集团市值比诉讼前最高点缩水超过110亿美元。

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另一方面，马云强调，在打击假货的态度上，阿里巴巴会坚持下去。

每年阿里巴巴在打假上要投入2000名专职人员和人民币10亿元。打假是一场持续的行动，不可能两年内结束战争。