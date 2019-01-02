尖牙股何去何从？ 除了字母以外的4支股票，2017年股价上扬约50%，字母也上扬逾30%，表现可谓相当亮眼，脸书缴出2013年以来表现最佳的一年，苹果则缴出2010年以来最佳表现。

2018年初时，包括脸书、亚马逊、苹果、Netflix、Google母公司字母在内的尖牙股，是投资股市的首选。

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除了字母以外的4支股票，2017年股价上扬约50%，字母也上扬逾30%，表现可谓相当亮眼，脸书缴出2013年以来表现最佳的一年，苹果则缴出2010年以来最佳表现。

然而受到大众呼吁监管的声浪及隐私丑闻冲击，这些科技巨擘2018年股价重挫。美中贸易谈判不顺造成市场走低，让股价高涨、估值亦高的科技股出现获利了结的机会。财经媒体CNBC盘点2019年尖牙股前景。

●脸书

脸书2018年股价跌25%，已进入熊市领域，是脸书股价表现最糟的一年，更是2012年上市以来首度股价下跌。随着隐私丑闻影响用户，也冲击到广告营运模式，脸书市值大幅流失，也丧失了在投资者间的影响力。脸书高层则受到国会质询，也饱受大众抨击。

脸书在2019年将受联邦贸易委员会（FTC）的质问，用户基础将遭逢挑战，股价将遭遇更多跌势。

●亚马逊

亚马逊2018年股价涨逾28%，为表现最好的尖牙股。电商巨擘亚马逊持续将触角扩展到其他领域，投入医疗照护及媒体等行业。股市动荡及对假期季节销售不如预期影响，亚马逊第四季股价大跌，自9月以来下滑逾20%。

亚马逊与脸书一样，都是监管的重心所在。专家、议员，乃至美国总统特朗普已喊话要针对亚马逊进行反垄断调查，任何大动作都会影响股价。

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●苹果

苹果2018年股价跌近7%，为2008年金融危机以来最差表现。苹果市值去年一度突破1兆美元大关，成为首家市值上兆美元的美国上市企业。但现在苹果市值与1兆美元相距甚远，且已败给微软。

苹果2018年没有丑闻缠身，也避开了监管的“关爱”眼神，但成长放缓、未来迷茫、且受其他波动股票牵连拉低股价，这一主轴将延续到2019年。

●网飞

网飞（Netflix）2018年股价表现超越其他尖牙股，全年上涨近40%。该公司提振原创内容支出，抵御Hulu、亚马逊、HBO及即将上线的Disney+串流服务的攻击。Netflix在更多国家推出原创电视节目及电影，这方面的成功胜于过去几年，也宣布了大型内容合作案。

但该公司持续消耗现金，恐在2019年成为股价隐忧。

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●字母

谷歌母公司字母（Alphabet）2018年持平作收，全年下跌不到1%。字母也面临了隐私及内容审查等问题，高阶主管也出席了国会听证会，但没有脸书那么严重。字母也因为处理行为不检及歧视的方式，遭到员工反弹，也被欧盟处以数十亿美元的反垄断罚款。

然而字母广告营收仍持续成长，其他事业如自驾车公司Waymo也有所进展。字母2018年股价跌幅很小，再加上其他尖牙股的凶猛跌势，2019年对字母来说或许将是个好年。