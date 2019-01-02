韩国去年12月出口意外跌1.2%‧全球拉警报 韩国去年12月出口意外比一年前衰减，再次反映中国经济走缓，贸易战对全球影响开始发酵，成为今年全球经济成长的最新警讯。

（首尔2日讯）韩国去年12月出口意外比一年前衰减，再次反映中国经济走缓，贸易战对全球影响开始发酵，成为今年全球经济成长的最新警讯。

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韩国产业通商资源部公布，去年12月出口较前年同期衰减1.2%，远不如经济学者预估的成长2.5%。

韩国上月进口成长0.9%，形成贸易顺差45.6亿美元。

经济专家认为，以美中贸易战影响全球贸易前景以及全球经济呈现趋缓之势来看，韩国的最新出口下滑，实属正常。韩国向来比其他主要经济体还早公布贸易数据，因此常被视为全球需求的风向球。

Meritz证券研究员李胜勋说：“（出口）衰减比我预期来得早一个月，我预料韩国出口上半年全年呈现疲弱，顶多只有个位数增幅。”

全年出口增长5.5%

就2018年全年来说，韩国出口成长5.5%，增幅只有2017年的三分之一。尽管如此，2018年全年出口额首度突破6,000亿美元，韩国因此成为全球第七个突破此里程碑的出口大国。财政部预测2019年出口成长降为3.1%。

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12月对中出口大幅衰退13.9%

韩国去年12月对中国出口衰退13.9%，与上年同期成长14.8%，形成截然对比，主要因中国与美国的贸易摩擦打压需求。

中国是韩国商品最大的买家。

全年而言，韩国对中国出口成长14.2%，反映记忆晶片、石化产品、机械需求上升。韩国上月最大宗出口半导体外销衰减8.3%，可见资讯科技业者正调整对资料中心的投资，而记忆晶片供给短缺情况也减缓。

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韩国产业通商资源部部长成允模表示，由于主要经济体成长走缓以及美中贸易争议的关系，今年经营环境较为不利。“我们会主动处理迫切贸易问题，并谋求办法扩大具有前景市场的立足点，以求突破不利的前景。”

另外，韩国贸易及工业与能源部宣布，美韩自由贸易协定（FTA）修订版于1日生效，有助于改善双方的商业和投资往来，提升双边关系。