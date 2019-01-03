校舍屋顶半年还修不好·800国小生扎营上课 （特鲁必2日讯）特鲁必市镇国小3座校舍屋顶在6个月前因一场狂风暴雨被掀翻，迄今都未维修，约800名孩子今日被迫扎营上课。

（特鲁必2日讯）特鲁必市镇国小3座校舍屋顶在6个月前因一场狂风暴雨被掀翻，迄今都未维修，约800名孩子今日被迫扎营上课。

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上课途中又遇上下雨天，小小的帐篷阻挡不了颇大的雨势，教师与孩子都狼狈不堪，使得快乐开学日蒙上阴影。

据网媒《今日婆罗洲》报导，尽管多次被催促，但有关当局的维修进度太慢，以致开学日全校仍旧无课室可用，许多家长送孩子到校时，也被眼前的情景吓著。

帐篷在“危楼”旁

一名家长受访时说，承包商开工维修又不做好安全措施，为孩子搭的帐篷就位于“危楼”（指校舍）旁，架构简单又没有间隔，万一建筑工人施工期间，有杂物往下掉，孩子的安全恐不堪设想。

他也对有关当局迟迟无法完成修复工作深感不解，尽管该校于2018年6月18日遭遇风灾，但事过6个月，当局理应有足够的时间进行修复。

目前，特鲁必市镇国小共搭12个帐篷共师生使用，又因无间隔，影响师生上课的进度。

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特鲁必市镇国小于2018年6月18日遭遇风灾，校舍屋顶被掀开。

孩子在架构简单的帐篷下上课。