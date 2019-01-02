韩国最低工资涨10.9% 韩国最低工资调涨10.9%于元旦生效，首尔当局在此之前通过工时计算新规，把法定有薪假时数纳入，可能让企业的劳动成本增幅超过最低工资的涨幅。

（韩国‧首尔2日讯）韩国最低工资调涨10.9%于元旦生效，首尔当局在此之前通过工时计算新规，把法定有薪假时数纳入，可能让企业的劳动成本增幅超过最低工资的涨幅。

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韩国政府在2018年最后一次内阁会议批准雇佣劳动部所提的工资法规案，同样在1日生效。依照新规定，劳工每周计薪工资将为实际工作时数加上法定有薪假时数，原本的统计方式仅计算实际工时。

依据韩国劳动基准法，劳工每周上班逾15小时者，给予有薪假。以平均每周工时40小时的劳工为例，依照新的计算方式，该劳工除每月工时174小时之外，另外35小时的法定假期也须给薪。原本仅支付最低工资的企业若未上调薪资，可能违反时薪8,350韩元最低工资规定。

依据过去的工资计算方式，企业须支付每月工时174小时的劳工约145万韩元，但依照新法，这些劳工的每月计薪工时将是209小时，企业须支付175万韩元才高于最低工资。

这项新规通过前，许多企业主已担心人事成本进一步升高。但韩国总理李洛渊否定企业的抱怨，他强调，新规定并非再次调高最低工资，只是把企业的惯例列入法规。

然而，新规定立即引发主要游说团体的反弹；韩国经营者协会（KEF）表示：“新的规定并未考虑经营环境困难和国内企业的迫切感，将会严重冲击企业的财务和权益。”