悉尼房价30年最严重下滑 随着贷款标准变得更严格，悉尼房价创下的1980年代后期以来的最大跌幅令紧张不安的买家保持观望，当地房地产市场的下滑今年势必会加深。

（悉尼2日讯）随着贷款标准变得更严格，悉尼房价创下的1980年代后期以来的最大跌幅令紧张不安的买家保持观望，当地房地产市场的下滑今年势必会加深。

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CoreLogic发布的数据显示，自2017年触顶以来，悉尼的平均房屋价格已经回落了11.1%，相较之下，在澳洲濒临进入上一次经济衰退时，从顶部到底部的跌幅也才9.6%。

CoreLogic表示，2018年全国住房价格下降了4.8%，为2008年以来最疲软的房地产市场形势。

CoreLogic的研究负责人罗勒斯表示，融资取得问题可能仍是2019年房地产市场状况改善的最大障碍。房地产市场买方的低迷情绪可能会继续抑制住房需求。

悉尼是持续了五年的房地产市场繁荣周期的核心，而且目前房价仍比2012年高出约60%。这意味着现有房主很少有资不抵债的情况。占住房抵押贷款市场80%左右的大型银行，仍有足够的房贷损失缓冲空间。

然而，鉴于经济专家预计悉尼房价还将进一步下跌10%，决策者变得越来越紧张。

CoreLogic表示，2018年悉尼房价领跌，跌幅为8.9%，墨尔本其次，跌幅为7%。

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罗勒斯表示，鉴于5月份料将举行大选，主要反对党工党承诺在获胜后遏制对房地产投资者的税收优惠，信心可能会进一步受到打击。