雇主向当局发“假信息”·船员断水缺粮误诊 （亚庇2日讯）尽管涉及禁锢10名外籍船员的货船被当局以安全为由，强制拖到海港局亚庇码头靠岸，但船主似乎也将照顾船员的责任“一并”交给当局，不但没有送上物资，据说船主的代表还向卫生局谎称已安排他们到诊所看病。

（亚庇2日讯）尽管涉及禁锢10名外籍船员的货船被当局以安全为由，强制拖到海港局亚庇码头靠岸，但船主似乎也将照顾船员的责任“一并”交给当局，不但没有送上物资，据说船主的代表还向卫生局谎称已安排他们到诊所看病。

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消息指出，其中一名船员向非政府组织求助，称打自昨日起便再次“断水”，需其他船只的救援，提供净水作为食水。不仅食水，发电机的柴油早已耗尽，船员们的粮食也所剩无几。

此外，船主在沙巴的代表拉占不但对船员的求助信息“已读不回”，还向有关当局包括卫生局发出疑似“假信息”。

没有食水可饮用的船员，被迫向其他船只求助。

船员未下船去看病

消息透露，沙巴卫生局的代表已致电拉占，指示后者务必在今日带船员到诊所医病，但拉占回说，早在昨日带了4名船员到诊所看病，但根据船员们的说法，船员们不曾离开货船，也无人与他们接洽。

船员们也说，船主不断向有关当局包括劳工局宣称“事情已解决”，但实际上他们不但没有获得一分一毫的薪资，还经常挨饿及生活在黑暗中。

据报导，大马海事机构基于近日海上浪高风大，涉案货船只剩下一锚且无灯照明，将对其他来往船只构成威胁为由，于2018年12月30日将货船拖到海港局亚庇码头靠岸。

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虽然货船是当局拖回港口，但当局将向货船船主征收每天3000令吉的停泊费。

涉事货船靠岸后，当局向船主日征3000令吉停船费。

患坏血病皮肤溃烂

据探悉，10名外籍船员严重缺乏维生素C，有6至7人疑得了坏血病，皮肤溃烂，随时有生命危险。

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这艘货船于今年8月4日抵达沙巴海域，10名船员包括工程师和技工受聘修船，事后却变成落难记，被印裔雇主以“代为保管”为由收走船上10名船员的护照及1万2000美元（折合约5万令吉）的抵押金，被困破船上长达5个月。

10人中，8人来自印度，另2人来自巴基斯坦及马尔代夫。在船主放任不管下，船员过去5个月只能待在卫生条件恶劣的破船上，至少二度断水断电断粮。船员于11月30日向外界求助的短片曝光后，引起非政府组织关注和伸出援手，并引起沙巴国州议员和更多相关政府机构的介入。