贸易战冲击新加坡‧去年末季增2.2%低预估 新加坡2018年第四季经济成长趋缓，因全球贸易紧张局势和利率上升，对依赖进口的新加坡造成影响。

（新加坡2日讯）新加坡2018年第四季经济成长趋缓，因全球贸易紧张局势和利率上升，对依赖进口的新加坡造成影响。

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新加坡贸工部发布的初步数据显示，新加坡2018年第四季国内生产总值（GDP）较前一季成长1.6%，增幅低于经济专家估计的3.6%。

第三季数据由初报的增长3.0%，修正成为增长3.5%。

与去年同期相较，第四季GDP成长2.2%，增幅低于经济专家估计的2.5%，是全年增幅最小的一季。第三季数据由初报的增长2.2%，修正成为增长2.3%。

全年成长3.3%

去年第四季经济表现欠佳导致去年全年GDP成长率缩小为3.3%，不及前年的3.6%成长率。

数据显示，第四季制造业较前一季下滑8.7%；营建业较前一季成长1.1%；服务业较前一季成长3.7%。

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这项初步数据依据当季前两个月的数据计算。通常在整个季度的数据随后都会再做出修正。

经济专家表示，制造业萎缩似乎是主要的因素。新加坡作为依赖出口的国家，2019年下滑风险依旧很大。

制造业萎缩8.7%是祸首

瑞穗银行新加坡经济与策略主管瓦拉登认为，制造业按年萎缩8.7%，“显然是祸首”，中国PMI制造业景气跌至3年低点之后，制造业景气也成为攸关全局的问题。

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官方已表示，新加坡经济在2019年可能进一步降温，预测GDP成长的范围为1.5%至3.5%。

华侨银行经济学家指出，金管局可能会再一次收紧政策，关键在于联储局是否比预期更长停止升息周期，以及新加坡的核心通膨展望。