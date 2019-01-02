中国12月财新制造业PMI降至49.7‧19个月首衰退 财新网公布，去年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为49.7，低于11月0.5%，自2017年6月以来首次落入收缩区间，为19个月以来最低，显示中国经济下行压力逐渐加大。

（中国‧北京2日讯）财新网公布，去年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）为49.7，低于11月0.5%，自2017年6月以来首次落入收缩区间，为19个月以来最低，显示中国经济下行压力逐渐加大。

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这项走势与中国国家统计局制造业PMI一致，据中国国家统计局公布的12月制造业PMI为49.4，相较11月回档0.6%，为2016年8月以来首次落入收缩区间。

路透调查预估中值为50.1，上月为50.2。

分项数据显示，新订单指数跌破50，为2016年6月以来首次，反映制造业需求下降；新出口订单指数12月略有回升，但仍在收缩区间，显示受中美贸易摩擦影响外需仍低迷，而内需放缓更为显著。

财新智库莫尼塔研究董事长、首席经济学家钟正生表示，去年12月，中国制造业内需下滑、外需仍受压制，企业去库存意愿增强，工业品价格趋于下行，制造业生产可能将进一步受到拖累，经济下行压力有进一步加大迹象。

数据显示，中国去年12月制造业产量打破连续两月的持平状态，出现小幅回升，不过增速仍远低于年初；需求方面，新订单总量出现2016年7月以来的首次下降。许多受访厂商表示，市场需求低迷，导致销售受挫，新出口订单则连续9个月下降，但降幅相较11月收敛。

为降低运营成本，员工离职后企业不再填补空缺，中国去年12月制造业用工继续收缩，不过收缩幅度较为温和，与11月相近；至此制造业用工规模已经持续62个月呈收缩状态。12月投入成本出现逾一年半以来首次下降，降幅为2016年2月以来最大；在市场价格普遍下降之下，制造商也连续两个月下调产品销售价格。

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此外，尽管新订单总量出现下降，但去年12月厂商采购活动继续小幅回暖，已连续3个月出现回升；部份厂商因担心2019年采购成本上升而提前采购，采购库存与上月几乎持平，成品库存则略有上升。中国制造业界对未来12个月的经营前景信心度回升至3个月高点，但相比历史资料仍然偏弱，业界主要担心需求减弱、生产法规收紧带来的不利影响。