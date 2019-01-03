斗湖汽油短缺?贸消局：没这回事 （斗湖2日讯）社交媒体疯传斗湖的汽油及柴油供应不足引起当地人心惶惶，贸消局官员检查当地30间加油站，得出结果是全都供应充足。

斗湖贸消局官员到加油站视察是否出现供应短缺问题。

（斗湖2日讯）社交媒体疯传斗湖的汽油及柴油供应不足引起当地人心惶惶，贸消局官员检查当地30间加油站，得出结果是全都供应充足。

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斗湖贸消局主任阿斯亚尼今日发文告辟谣，强调斗湖的30间加油站，分别是9间国油（Petronas）、10间蚬壳（Shell）、8间Petron和3间迷你加油站，加起来的汽油Ron 95供应量达34万8050公升以及柴油40万6850公升。

他指出，油价也保持不变，Ron 95每公升售价2令吉20仙；柴油每公升售价2令吉18仙。

阿斯亚尼提醒加油站业主，确保汽油和柴油供应充足，若被发现故意不卖或囤积以抬高价格，将抵触1961年统制品法令，面临最高罚款300万至500万令吉，或监禁最多3年，或两者兼施。

阿斯亚尼呼吁民众，一旦发现加油站无故停止供应，立即向贸消局投报。