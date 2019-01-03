开学黑白鞋混合·华小白鞋白袜居多 （亚庇2日讯）开学第一天，本地大多数华小都出现鞋袜“黑黑配”、“白白配”、“黑白配”的混合现象，但传统的白鞋白袜仍然居多。

（亚庇2日讯）开学第一天，本地大多数华小都出现鞋袜“黑黑配”、“白白配”、“黑白配”的混合现象，但传统的白鞋白袜仍然居多。

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教育部声明，黑色校鞋令在今年起执行，但该部给予两年宽限至2021年，学生在过度期还可以穿白鞋与白袜，许多家长都选择让孩子穿原本的白鞋袜上学。

没规定禁黑白配

据观察，几乎各校都有出现零星的“黑白配”，即黑鞋配白袜，在一片“黑黑配”、“白白配”中，“黑白配”显得更加突出；而且据了解，大多数学校都没有规定“黑白配”的学生要立刻改换。

亚庇中华小学校长拿督黄天良今日受访时表示，由于一切还不太明确，校方在开学前都没有向家长发出通知，只是鼓励学生穿黑鞋配黑袜，或保持原来的白鞋配白袜。

亚庇中华小学鼓励学生穿黑鞋配黑袜，或保持白鞋配白袜。

校方接受黑白配

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黄天良表示，考虑到一些学生家中还有全新或尚好的白袜，校方也接受“黑白配”，让家长在开学期间能省则省。

他指出，教育部宣布黑鞋今年起执行，但该部给予两年宽限至2021年，意味著学生可以在这段过渡期穿白鞋与白袜上学。

“如果白鞋坏掉了，我们就鼓励家长替孩子买黑鞋，以迎合2021年落实的黑鞋措施。”

去年鞋袜继续穿

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同时，亚庇中华小学一名练姓家长带著四年级和六年级的儿女上学，两个孩子都是穿去年的白鞋白袜。

他认为，接下来需要改换黑鞋黑袜的话也无所谓，反正鞋子颜色不会对孩子的学业带来影响。

本地大多数华小都出现鞋袜“黑黑配”、“白白配”、“黑白配”的混合现象，但传统的白鞋白袜仍然居多。

亚庇中华小学练姓家长认为，无论白鞋黑鞋都无所谓，反正鞋子颜色不会影响孩子的学业。

校长：较整齐

善小校鞋一片白

相较本地各华小，善导小学校园则呈现一片白，学生依然穿白鞋白袜回到校园。

善导校长张文君今早受访时表示，学校假期之前，校方已经通知家长新学年还是穿白鞋和白袜到校上课。

他指出，由于教育部已经宣布2021年才强制穿黑鞋上学，而且白色校鞋显得比较整齐，所以该校认为家长无需急于为孩子购买黑鞋。

仍出现零星黑鞋

对于校内出现零星的黑鞋，他说校方将尝试跟家长联系，若家长坚持不换，则再另行打算。

该校一名穿著黑鞋黑袜到校的学生的家长受询时，坦言没有留意学校的通知，去年的白鞋烂掉就买了新黑鞋。

“我以为白鞋黑鞋都可以，如果校方声明要换的话，我还是会替孩子换黑鞋。”

另一名家长陈美冰表示，年终假期期间，不断看到有关教育部发表关系校鞋的报导，但她还是按照学校的指示，让两名孩子穿回白鞋上学。

一名廖姓家长也认为，开学前带孩子买了新鞋，继续穿回白鞋上学。

“几十年来学生都是穿白鞋，为什么要换那么麻烦，而且黑鞋黑袜的搭配很奇怪。”

亚庇善导小学全校学生遵照校方指示，穿白鞋白袜回到校园。