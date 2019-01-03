黑白混合·华小白鞋白袜居多 （亚庇2日讯）开学第一天，本地大多数华小都出现鞋袜“黑黑配”、“白白配”、“黑白配”的混合现象，但传统的白鞋白袜仍然居多。

（亚庇2日讯）开学第一天，本地大多数华小都出现鞋袜“黑黑配”、“白白配”、“黑白配”的混合现象，但传统的白鞋白袜仍然居多。

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教育部声明，黑色校鞋令在今年起执行，但该部给予两年宽限至2021年，学生在过度期还可以穿白鞋与白袜，许多家长都选择让孩子穿原本的白鞋袜上学。

没规定禁黑白配

据观察，几乎各校都有出现零星的“黑白配”，即黑鞋配白袜，在一片“黑黑配”、“白白配”中，“黑白配”显得更加突出；而且据了解，大多数学校都没有规定“黑白配”的学生要立刻改换。

亚庇中华小学校长拿督黄天良今日受访时表示，由于一切还不太明确，校方在开学前都没有向家长发出通知，只是鼓励学生穿黑鞋配黑袜，或保持原来的白鞋配白袜。

校方接受黑白配

黄天良表示，考虑到一些学生家中还有全新或尚好的白袜，校方也接受“黑白配”，让家长在开学期间能省则省。

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他指出，教育部宣布黑鞋今年起执行，但该部给予两年宽限至2021年，意味著学生可以在这段过渡期穿白鞋与白袜上学。

“如果白鞋坏掉了，我们就鼓励家长替孩子买黑鞋，以迎合2021年落实的黑鞋措施。”

去年鞋袜继续穿

同时，亚庇中华小学一名练姓家长带著四年级和六年级的儿女上学，两个孩子都是穿去年的白鞋白袜。

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他认为，接下来需要改换黑鞋黑袜的话也无所谓，反正鞋子颜色不会对孩子的学业带来影响。

本地大多数华小都出现鞋袜“黑黑配”、“白白配”、“黑白配”的混合现象，但传统的白鞋白袜仍然居多。

亚庇中华小学一名练姓家长认为，无论白鞋黑鞋都无所谓，反正鞋子颜色不会影响孩子的学业。

校长：较整齐

善小校鞋一片白

相较本地各华小，善导小学校园则呈现一片白，学生依然穿白鞋白袜回到校园。

善导校长张文君今早受访时表示，学校假期之前，校方已经通知家长新学年还是穿白鞋和白袜到校上课。

他指出，由于教育部已经宣布2021年才强制穿黑鞋上学，而且白色校鞋显得比较整齐，所以该校认为家长无需急于为孩子购买黑鞋。

仍出现零星黑鞋

对于校内出现零星的黑鞋，他说校方将尝试跟家长联系，若家长坚持不换，则再另行打算。

该校一名穿著黑鞋黑袜到校的学生的家长受询时，坦言没有留意学校的通知，去年的白鞋烂掉就买了新黑鞋。

“我以为白鞋黑鞋都可以，如果校方声明要换的话，我还是会替孩子换黑鞋。”

另一名家长陈美冰表示，年终假期期间，不断看到有关教育部发表关系校鞋的报导，但她还是按照学校的指示，让两名孩子穿回白鞋上学。

一名廖姓家长也认为，开学前带孩子买了新鞋，继续穿回白鞋上学。

“几十年来学生都是穿白鞋，为什么要换那么麻烦，而且黑鞋黑袜的搭配很奇怪。”

亚庇善导小学全校学生遵照校方指示，穿白鞋白袜回到校园。

善导小学家长陈美冰让就读五年级的女儿和一年级的儿子穿着白鞋上学。

新学年迎462052学生·1296中小学顺利开学

沙巴共有1074所小学和222所中学今日开学，学生达到46万2052人。

新任教育局总监米斯提琳拉丁表示，2019年的小学生为26万3092人，当中3万2264人是一年级新生。中学生有19万8960人。

“今年在特殊教育综合课程班（PPKI）下就读的小学生有2387人，中学生有2273人。

米斯提琳向《马新社》透露，在各县区教育官员监督下，各校今日顺利开学。

她今日视察古打毛律县其中5所学校的开学情况后，表示满意。