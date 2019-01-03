搭水上巴士到对岸·巴哈拉岛学生乘船上学 （山打根2日讯）今日是开学日，许多居住在巴哈拉岛，符合年龄上小学一年级生都需要面对一个问题，就是每天需要乘搭15至20分钟的“水上巴士”到森森的丹绒巴拔国小1校上学，第一次独自离家“越洋”上学，小小年纪的他们难忍泪水的模样，让父母心疼。

巴哈拉岛上的小学生每天需要乘搭15至20分钟的水上巴士到山打根上学。（马新社图）

（山打根2日讯）今日是开学日，许多居住在巴哈拉岛，符合年龄上小学一年级生都需要面对一个问题，就是每天需要乘搭15至20分钟的“水上巴士”到森森的丹绒巴拔国小1校上学，第一次独自离家“越洋”上学，小小年纪的他们难忍泪水的模样，让父母心疼。

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虽然巴哈拉岛靠近森森区，但毕竟是水路，有许多不方便之处，因此许多家长，尤其是经济能力有限的父母，更是无法每日接送孩子上下学，只能在该岛的码头送行及等待孩子归来。

陪孩子坐船去上课

家长妲央沙曼接受《马新社》访问时表示，孩子首次坐船上学，一路哭泣，她也担心初到小学的孩子不能及时适应环境，所以开学日决定陪孩子坐船到对岸上课，再等孩子放学一起回家，直到孩子习惯后才让他独自乘船上学。

“学校上课时间为中午12时至下午5时，而我能做的只能等待他（孩子）放学。”

两人交通费逾14令吉

妲央沙曼表示，水上巴士的船费（单程）为成人5令吉；儿童1令吉，而从码头乘坐巴士到学校的费用为成人80仙；儿童50仙，换言之每天两人的基本交通费就需要14令吉60仙。

也有家长在孩子上船时让他们穿上普通的衣服，到学校后才换上校服，以免他们不慎弄脏衣服。

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虽然大马武装部队已将3M课程（3M为读、写、算的马来文字首）引入巴哈拉岛，帮助家境清贫的村民及学生学习知识，但毕竟3m小学并非正规的学校，因此仍有不少岛民选择送孩子到对岸的政府小学念书。

除了巴哈拉岛外，山打根海岛及水上村，如甘榜丹绒亚路的父母把孩子送进城里求学，而水上巴士或水上学巴成了重要交通工具。

天未完全亮起，巴哈拉岛的学生就抵达山打根码头，再搭小巴到学校上学。（马新社图）