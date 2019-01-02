赛富丁：助华社克服难题．希盟不该太多U转 他举例，消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）的课题也是因为这样被骑劫，因此，特定课题需要特定方案来解决。

方天兴（左三）向赛富丁讲解备忘录内容。左起为林家全和邱财加，右起为吴明璋和吴德芳。（图：星洲日报）

（雪兰莪．沙登2日讯）外交部长拿督赛富丁今日表明将会协助克服华社所面对的问题难题，并坦承希盟政府不应该有太多的政策U转。

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他说，希盟大选承诺虽然不是圣经，但也不能有太多的U转，一些承诺需要兑现。

他也承诺将会尽其所能，协助实践承认统考的希盟承诺。

他今日访问华总时说：“如果你们相信我，给我时间，让我以最佳的管道来协助解决承认统考课题。”

他表明早年在参与学运时已关注统考课题，而支持承认统考课题，让他在巫统陷入困境，因此，他会竭尽所能来提供援助。

他举例，消除一切形式种族歧视国际公约（ICERD）的课题也是因为这样被骑劫，因此，特定课题需要特定方案来解决。

他也称政府正在默默进行一些国际公约事宜，只是未到时机对外公布。

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赛富丁也说，政府将不会取消东海岸衔接铁路计划（ECRL），只是取决于其规模和成本。

他说，以敦达因为首的协商队正在协商此事，预料会尽速完成最后协商。

针对马中关丹产业园（MCKIP）课题，他称围墙已非课题，他将会在本月15日中国商务商务部代表会面，洽谈扩大合作课题。