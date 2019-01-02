纳吉：当年国阵政府管理下．“大马创下世界最长牛市” 他说，很多人还不知道，由大马股票交易所管理的马股市表现，曾创下世界最长牛市纪录。

纳吉上传了一则彭博社的图表，显示马股市在国阵政府领导下经历了世界最长牛市表现。

（吉隆坡2日讯）前首相拿督斯里纳吉说，许多人仍相信希盟的宣传，指马来西亚的经济成长毁在时任首相纳吉及国阵政府管理之下；可是数据及资料实际上却有不同。

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他说，很多人还不知道，由大马股票交易所管理的马股市表现，曾创下世界最长牛市纪录。

他今晚在社交网个人脸书账号贴文指出，从2008年年中开始，马股综合指数从当时800点，一路攀升至第14届全国大选（指2018年5月9月）前的1895.18点，除了创下大马史上最长牛市的表现，1895.18点也是史上最高的综合指数。

他说，比起邻国及其他号称“亚洲之虎”的经济体，大马当年的国家经济成长取得良好的表现，而上述呈牛市的马股表现，再一次证明前朝国阵政府领导之下的国家经济表现，显示获得很好的管理。

“对于相信及将希盟宣言奉为圣经的人们，我要问一问你们，如果之前的国家经济表现真的那么糟透，经济情况真的恶劣，世界银行公布的数据，又怎会显示大马的表现超越了亚洲四虎。”

纳吉提问：“其逻辑何在？”